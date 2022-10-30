Над військовими — Богородиця, а її світло досягає міста: український художник про картини сучасної війни

Українські художники підкорюють закордонних глядачів, показують українські реалії та заявляють про війну в Україні на весь світ через свої картини.

Андрій Холоменюк із Чернівців — один із них. Художник працює у баталістичному стилі — зображує на своїх полотнах баталії, військові дії. Його картини розповідають про усі українські війни від козацтва й дотепер. Щоправда, більшість витворів зараз зберігається у Києві, в галереї. А кілька з них художник продав за кордон.

У свій час подарував картину президентці Литви Далі Грибаускайте, — ділиться митець.

Про найбільшу картину

Андрій Холоменюк каже, що хотів би перевезти свої картини з Києва додому, в майстерню у Чернівцях. Але всі його полотна дуже великі, і якщо ними заставити маленьку майстерню — буде ніде працювати.

Зараз також дивляться

Але у майстерні таки є одна велика картина, що зображує козацьку Покрову.

— Її розмір два на два метри. Картину робив спеціально до Дня захисника України у 2015 році. Вперше картину представив в Українському Народному Домі.

На ній бачимо козаків, що йдуть до бою та Святу Покрову-Богородицю, яка покриває воїнів.

Чому художник почав займатися військовою тематикою

— Я малюю картини військово-історичної тематики з 2004 року. Ми зареєстрували студію військово-історичного мистецтва та почали займатись цим питанням дуже серйозно, — розповідає пан Андрій.

Його з дитинства цікавила тема історії та українських війн. Пояснює: зображує велику українську історію.

Коли Радянського Союзу не стало, створили Незалежну Україну, я подумав, що це питання має бути дуже серйозно опрацьоване. Тому що нам треба показувати свою військову історію, свою героїчну історію.

Під час створення картин він завжди консультується з істориком Андрієм Федоруком. А після збору правдивих фактів з історичних матеріалів митець їздить по музеях і збирає автентичні матеріали, які характерні цій тематиці: зброю, обладунки, місця, де проходили події, який вигляд мали військові начальники.

Зараз художник працює і над зображенням сучасної російсько-української війни. У його майстерні є речі, що передав прикордонний загін — розгрузка, каска, форма і зброя.

— Це така зброя, що зараз, в принципі не використовується, але вона мені підходить, щоб її взяти в руки, відчути її вагу і показати, як людина цілиться. Це гвинтівка Мосіна. Кінець 19 століття — початок 20 століття, — розповідає чоловік.

Своєю знаковою роботою вважає картину, що зображає битву під Оршею.

А особливо — історичну подібність із сучасними подіями: картина розповідає про розгром російської армії під Оршею спільними військами Польщі, Литви та України. Очолював цей похід князь Костянтин Острозький.

— Ця тема була дуже цікава, бо я її опрацьовував разом із литовськими істориками, користувався їхніми матеріалами. Основна виставка картини відбувалась у палаці у місті Вільнюсі. І на виставці був присутній і міністр оборони, і президентка Литви Даля Грибаускайте, яка провела урок мужності.

Я досліджував тему та малював цю картину чотири роки. В середньому над кожною роботою я працюю рік-півтора.

Сучасні історичні події

В контексті сучасних подій Андрій Холоменюк уже намалював кілька картин про прикордонну службу. Одна з картин — Нескорений острів, що присвячений подіям на острові Зміїний. Прикордонникам він також подарував картину Битву при Грюнвальді, яку малював більше ніж вісім років.

Але, що характерно, за всі ці картини я не беру гроші. Бо зараз такі часи, що гроші — це не є основне. Треба робити те, що кожен може, щоб підтримати державу.

Зараз чоловік продовжує працювати над тематикою російсько-української війни. Ділиться: найбільше його вразили події у нескорених українських містах — Маріуполь уже залишився ескізом картини у майстерні художника.

Картина буде два метри на три. Чоловік також хоче зобразити не лише військових, а й святих.

— На ній будуть зображені військові, які перебувають на верхній частині будинку. Позаду них — зруйноване місто, вони тримають пробитий прапор. Думаю, що в останньому варіанті, над цією картиною буде Богородиця, а її світло буде досягати міста.

Митці часто роблять ту роботу, яку інші люди рідко розуміють. Александер Кроліковскі волонтерив у Вишгородському морзі та розповів про те, що відбулося у його свідомості за ті сім тижнів.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!