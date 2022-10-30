Над военными — Богородица, а ее свет достигает города: украинский художник о картинах современной войны

Украинские художники покоряют зарубежных зрителей, показывают украинские реалии и заявляют о войне в Украине на весь мир со своих картин.

Андрей Холоменюк из Черновцов — один из них. Художник работает в баталистическом стиле — изображает на своих полотнах баталии, военные действия. Его картины рассказывают о всех украинских войнах от казачества до сих пор. Правда, большинство полотен сейчас хранятся в Киеве, в галерее. А несколько произведений мужчина продал за границу.

Однажды подарил картину президентке Литвы Далее Грибаускайте, — делится художник.

О самой большой картине

Андрей Холоменюк говорит, что хотел бы перевезти свои картины из Киева домой в мастерскую в Черновцах. Но все его полотна очень велики, и если ими заставить маленькую мастерскую — негде будет работать.

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Но в мастерской таки есть одна большая картина, изображающая казацкую Покрову.

— Ее размер два на два метра. Картину делал специально ко Дню защитника Украины в 2015 году. Впервые она была представлена ​​в Украинском Народном Доме.

На картине видим казаков, идущих в бой, и покрывающую воинов Святую Покрову-Богородицу.

Почему художник стал заниматься военной тематикой

— Я рисую картины на военно-историческую тематику с 2004 года. Мы зарегистрировали студию военно-исторического искусства и начали заниматься этим очень серьезно.

Его с детства интересовала тема истории и украинских войн. Объясняет: изображает великую украинскую историю.

Когда Советского Союза не стало, Украина стала независимой, и я подумал, что этот вопрос должен быть серьезно проработан. Потому что нам нужно показывать свою военную историю, свою героическую историю.

При создании картин он всегда консультируется с историком Андреем Федоруком. А после сбора правдивых фактов из исторических материалов художник ездит по музеям и собирает аутентичные материалы, которые характерны для этой тематики: оружие, доспехи, места, где проходили события, как выглядели военные начальники.

Сейчас художник работает и над изображением современной российско-украинской войны. В его мастерской есть вещи, которые передал пограничный отряд — разгрузка, каска, форма и оружие.

— Это такое оружие, что сейчас, в принципе, не используется, но оно мне подходит, чтобы взять в руки, почувствовать его вес и показать, как человек целится. Это винтовка Мосина. Конец 19 века — начало 20 века, — рассказывает мужчина.

Своей знаковой работой считает картину, изображающую битву под Оршей.

А особенно его поражает историческое сходство с современными событиями: картина рассказывает о разгроме российской армии под Оршей совместными войсками Польши, Литвы и Украины. Возглавлял этот поход князь Константин Острожский.

— Эта тема была очень интересна, потому что я ее прорабатывал вместе с литовскими историками, пользовался их материалами. Основная выставка картины проходила во дворце в Вильнюсе. И на выставке присутствовал и министр обороны, и президент Литвы Даля Грибаускайте, которая провела урок мужества.

Я исследовал тему и рисовал эту картину четыре года. В среднем над каждой картиной я работаю год-полтора.

Современные исторические события

В контексте современных событий Андрей Холоменюк уже нарисовал несколько картин о пограничной службе. Одна из них — Непокоренный остров, посвященный событиям на острове Змеиный. Пограничникам он также подарил картину Битву при Грюнвальде, которую рисовал более восьми лет.

Но что характерно, за все эти картины я не беру деньги. Потому что сейчас такие времена, что деньги — это не основное. Надо делать то, что каждый может, чтобы поддержать государство.

Сейчас мужчина продолжает работать над тематикой российско-украинской войны. Больше всего его поразили события в непокоренных украинских городах — Мариуполь уже остался эскизом картины в мастерской художника.

Картина будет два метра на три. Мужчина также хочет изобразить не только военных, но и святых.

— На ней будут изображены находящиеся на верхней части дома военные. Позади них разрушенный город, они держат обстрелянный флаг. Думаю, что в последнем варианте над этой картиной будет Богородица, а ее свет будет достигать города.

Художники часто проделывают ту работу, которую другие люди редко понимают. Александер Кроликовски волонтерил в Вышгородском морге и рассказал о том, что произошло в его сознании за те семь недель.

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