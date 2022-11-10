Розповіді

Навчитися ходити заново: українські хірурги повернули воїну можливість відчувати ногу

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 10 Листопада 2022, 23:00
Навчитися ходити заново: українські хірурги повернули воїну можливість відчувати ногу
Фото: Facebook

Більше новин
Народні методи при випадінні волосся: шкода та користь
Народні методи — шкода чи користь для волосся? Трихолог про використання бабусиних порад
Дженніфер Еністон вперше розповіла про спроби завагітніти
Відверто про боротьбу з безпліддям, любов до своїх зморшок та самотність — інтерв’ю Дженніфер Еністон
Злочини радянської влади проти України
П’ять жорстоких злочинів радянської влади проти України. Перевір, що ти про них знаєш
ракета
Що відомо про ракети ATACMS, які потрібні ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

хвороби
Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть на службу
Волосся
Без паніки: що робити, коли сильно випадає волосся
Олег Базилевич
Фронтові шедеври з попелу, глини та чорнозему! Історія військового, який творить між бойовими чергуваннями
Коли проколювати дитині вушка - відповідає педіатр
Утіха для батьків чи небезпека для малюків? Коли та як проколювати вушка дитині

Відео
0:02:46
Прихисток для евакуйованих котів у Черкасах

З-під обстрілів у котохаб: як черкаські волонтери опікуються евакуйованими пухнастиками
Битва за Херсон: Гуменюк про те, що задумала росія на Херсонщині
Аналіз ситуації у Херсоні: план Б від росіян, відведення військ та дані розвідки США
Втрати Росії
740 знищених окупантів за добу: скільки військових втратила РФ в Україні
Чи постачатиме Ізраїль ППО Україні: яка відповідь і чому
Чи постачатиме Ізраїль системи ППО Україні? Яка позиція країни та чому
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
Карта бойових дій в Україні 10.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:38
Лежине
Лежине під обстрілами: люди збирають уламки та відновлюють інфраструктуру
0:03:04
Рятує ікони від російських окупантів — історія митця Миколи Бабака
Це наша ідентичність! Як митець Микола Бабак рятує ікони від російських окупантів
0:02:39
Підірвалися на дорозі
Підірвалися на міні: на Харківщині загинули працівники автодору
Росія йде з Херсона: коментарі Подоляка "Поки що рано говорити про здачу Херсона
Визнання поразки чи телевізійна вистава? Що відомо про рішення РФ “відвести” свої сили з Херсону
Більше відео
Олег Базилевич
Читати далі
Фронтові шедеври з попелу, глини та чорнозему! Історія військового, який творить між бойовими чергуваннями

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь