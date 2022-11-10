Навчитися ходити заново: українські хірурги повернули воїну можливість відчувати ногу

На жаль, з початком повномасштабної війни багато українців втратили життя, кінцівки, можливість рухатися й пересуватися.

Причини цього різні: російські ракети, які цілили по мирному населенню, російські снаряди, які влучали у воїнів ЗСУ тощо. Спільним знаменником у цих нещастях є Росія.

Однак українські медики роблять усе можливе та неможливе, розвивають медицину, щоб зберегти нашим людям можливість жити повноцінно.

Зараз також дивляться

Нещодавно перше медичне об’єднання Львова поділилося звісткою, що в Україні успішно пересадили нерв захиснику України. Операцію зробили 25-річному Олексію Свинарю, щоб він знову зміг ходити.

Поранення Олексія

Чоловік разом зі своїм батьком став на захист України вже на другий день повномасштабного вторгнення.

Не пощастило Олексію 7 червня. На Ізюмському напрямку біля села Краснопілля він виконував бойове завдання й потрапив під артобстріл. З мінно-вибуховим уламковим пораненням лівої ноги його життя опинилося у руках лікарів.

До них він потрапив з паралізованою кінцівкою через численні поранення, серед них: ураження стегнової кістки, вирвані тканини зі стегна та розірваний сідничний нерв. Останній і відповідав за параліч ноги.

Порятунок ноги Незламними

З цього часу на Олексія Свинаря чекало понад дев’ять хірургічних втручань та багато випробувань.

Спершу його оперували в лікарнях Краматорська, Дніпра та Тернополя. Далі він пройшов тривалий період лікування через загноєння рани. І лише тепер йому зробили реконструктивну операцію — аутотрансплантацію.

За те, щоб повернути Олексію шанс знову навчитися ходити та відчути власну ногу, взялися хірурги Національного реабілітаційного центру Незламні та успішно виконали реконструктивну операцію.

Аутотрансплантація передбачає пересадку нерва. Щоб втілити це, лікарі взяли по нерву з обох гомілок та вшили їх на місце розірваного в ділянці стегна.

Операція на нерві: результати

Ця операція на нерві стала для Олексія десятою і, як сподіваються лікарі, заключною. Про успіх операції свідчить самопочуття чоловіка.

Уже наступного дня після пересадки пацієнт почав відчувати нервове посмикування в нозі. Хоч зараз йому ще не можна підніматися з ліжка та ворушити кінцівкою, лікарі кажуть, що подібні відчуття в нозі свідчать про початок регенерації.

До остаточного відновлення йому ще півроку фізіотерапії.

Швидкість відновлення кінцівки та повернення її попередніх функцій залежить від організму Олексія. Та він сподівається, що зовсім скоро стане на ноги й зможе продовжити боронити Україну на передовій разом із підрозділом.

Наші захисники прагнуть повернутися до лав ЗСУ та своїх побратимів навіть після поранень. Адже на фронті можна зустріти справжніх братів та сестер по духу, які надихають та захоплюють.

Читай історію військового, який творить з попелу, глини та чорнозему справжнє мистецтво між бойовими чергуваннями.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.