Втекли з-під обстрілів, щоб рятувати серця: як харківські кардіохірурги продовжують свою роботу в Рівному

Вони цілою командою врятувалися з Харкова, який із перших днів повномасштабного вторгнення був під щільним вогнем окупантів.

Харківські кардіохірурги не виїхали за кордон, а лишилися рятувати людей в Україні. Адже зараз таких пацієнтів, які потребують їхньої допомоги, дуже багато.

Завідувачка кардіохірургічного відділення Інституту хірургії ім. В.Т. Зайцева Ольга Бучнєва згадує:

Ми оперували в Харкові, коли бомби падали, оперуємо і зараз. Адже хірург тоді хірург, коли він працює постійно, і якщо ми зупинимося і перестанемо працювати, то й в Харкові не буде кардіохірургії.

Вони переїхали до Рівного, де втілили в життя те, що планували зробити у рідному місті ще до великої війни – відкрили єдиний в Україні центр кардіоторакальної хірургії.

І провели вже дві успішні операції, за якими досі пацієнти змушені були їхати до столиці.

Тепер понад усе чекають миті, коли зможуть повернутися до рідного Харкова та продовжити там свою практику.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як дніпровські медики повертають до життя бійців з фронту.