Бежали от обстрелов, чтобы спасать сердца: как харьковские кардиохирурги продолжают работу в Ровно

Они целой командой спаслись из Харькова, который с первых дней полномасштабного вторжения находился под ударом оккупантов.

Харьковские кардиохирурги не выехали за границу, а остались спасать людей в Украине. Ведь сейчас таких пациентов, нуждающихся в их помощи, очень много.

Заведующая кардиохирургическим отделением Института хирургии им. В. Т. Зайцева Ольга Бучнева вспоминает:

Мы оперировали в Харькове, когда бомбы падали, оперируем и сейчас. Ведь хирург тогда хирург, когда он работает постоянно, и если мы остановимся и перестанем работать, то и в Харькове не будет кардиохирургии.

Они переехали в Ровно, где претворили в жизнь то, что планировали сделать в родном городе еще до большой войны – открыли единственный в Украине центр кардиоторакальной хирургии.

И провели уже две успешные операции, за которыми до этого пациенты были вынуждены ехать в Киев.

Теперь больше всего ждут того момента, когда смогут вернуться в родной Харьков и продолжить там свою практику.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как днепровские медики возвращают к жизни бойцов с фронта.