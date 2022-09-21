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Бежали от обстрелов, чтобы спасать сердца: как харьковские кардиохирурги продолжают работу в Ровно

Катерина Курбанова 21 сентября 2022, 09:00

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