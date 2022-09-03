Раненые, но непокоренные: днепровские медики возвращают к жизни бойцов с фронта

Минно-взрывные и осколочные ранения — именно с такими поражениями ежедневно сталкиваются днепровские медики. С передовой в больницы области везут самых тяжелых раненых с фронта.

Здесь военных стабилизируют и отправляют на дальнейшее лечение в глубокий тыл страны. Однако за последние месяцы нагрузка на врачей местного травматологического отделения выросла в несколько раз.

Российские оккупанты разбрасывают по фронту мины, в частности, едва заметные “лепестки”, именно поэтому раненые получают осколочные и минно-взрывные травмы.

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Это также привело к тому, что, к сожалению, увеличилось количество ампутаций. В операционных хирурги теперь проводят десятки часов.

Кроме того, после осколочных ранений каждый пациент еще проходит длительную реабилитацию. Обломки от снарядов обладают большой кинетической энергией, что разрывает кости и мягкие ткани.

Так случилось и с Александром. Опытный военный, у которого за плечами бои с 2015 года, вместе с собратьями доставал из поля боя раненых. Ушел в разведку и наступил на мину.

К пацанам я уже не успел доползти, поскольку накрывали жестко. Когда пошли кассетные обстрелы, нашел какую-то яму и там четыре дня прожил, — вспоминает Александр.

Мужчина рассказывает, что за эти дни из-за адреналина не чувствовал боли. В днепровскую больницу его привезли уже, к сожалению, без стопы. Впрочем, прогнозы, говорят медики, положительные.

Несмотря на длительное лечение и реабилитации, ожидающие Александра, военный стремится вернуться на службу и уже готовится к обучению на оператора дронов — мечтает летать на наших “птичках”.

Успевают помочь всем нуждающимся и врачи на фронте. Читай историю боевого медика Ярины Черногуз.

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