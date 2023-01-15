Міцний тил української медицини: як працюють приватні шпиталі під час війни

Через війну частина лікарень у прифронтових містах знищена вщент. У мирних областях лікувальні заклади переповнені, бо травмованих війною армійців і цивільних багато.

Через щоденні обстріли їхня кількість не зменшується. А травми — складні. Безоплатна допомога, яку гарантує держава, рятує не завжди.

Нині міцним тилом для української медицини стали приватні шпиталі, волонтерські ініціативи та іноземні фонди.

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Повертати травмованих бійців до життя допомагає лікарка Оксана Мироненко. Раніше працювала у приватній клініці Києва. Після початку великої війни з сім’єю переїхала на Прикарпаття.

Держава забезпечує пацієнтів лише найнеобхіднішим. А часто потрібне складне лікування, воно дороге. Тож доводиться просити підтримки у волонтерів, — розповідає ортопед-травматолог Оксана Мироненко.

Нині українська медицина тримається переважно завдяки допомозі волонтерів і меценатів. Світ нас підтримує, бо попри війну, нація має бути здоровою.

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