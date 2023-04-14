Військово-лікарську комісію в Україні цифровізують до кінця року — що відомо

Голова комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький в інтервʼю Укрінформу розповів, що за два місяці Мінцифри має закінчити розробку проєкту з цифровізації військово-лікарської комісії й презентувати його.

Які зміни та нововведення передбачає реформа військово-лікарської комісії та коли її планують остаточно втілити та запровадити у систему, читай далі.

Реформа військово-лікарської комісії

Проект планують втілити якнайшвидше, бо військовослужбовці, які проходили або потребують лікування після поранень на фронті, висловлюють обурення через неналежну діяльність військово-лікарських комісій (ВЛК).

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Зараз, щоб військовий міг отримати довідку про поранення, йому треба прийти та вистояти чергу у ВЛК, й не факт що все вдасться зробити за день, — каже Михайло Радуцький.

Та вже скоро потрібні довідки можна буде отримати значно швидше й у цифровому варіанті. Вже до кінця 2023 року військово-лікарську комісію планують повністю реформувати та цифрувати.

Мета сервісу, щоб за декілька кліків військовий міг отримати певну послугу. А також, щоб усі потрібні цифрові документи й довідки автоматично вносилися в систему й були доступними для лікарів.

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Що нового з’явиться після реформи

У межах реформи планують також розширити можливість утворювати військово-лікарські комісії не тільки при військовому шпиталі, а й у комунальних або державних медичних закладах.

Також в реформованій системі планують запровадити можливість реабілітації поряд із місцем проживання та попрацювати над якістю сервісу й безбар’єрністю лікарень.

Зокрема, провести професійну перепідготовку лікарів, щоб вони могли працювати з новою системою та не припускалися тих помилок, які порушували права військовослужбовців.

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