Военно-врачебную комиссию в Украине цифровизируют до конца года — что известно

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью Укринформу рассказал, что через два месяца Минцифры должно закончить разработку проекта по цифровизации военно-врачебной комиссии и презентовать его.

Какие изменения и нововведения предусматривает реформа военно-врачебной комиссии, когда ее планируют окончательно воплотить и внедрить в систему, читай дальше.

Реформа военно-врачебной комиссии

Проект планируют воплотить как можно быстрее, потому что военнослужащие, проходившие или нуждающиеся в лечении после ранений на фронте, выражают возмущение из-за ненадлежащей деятельности военно-врачебных комиссий.

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Сейчас, чтобы военный мог получить справку о ранениях, ему нужно прийти и выстоять очередь в военно-врачебной комиссии, и не факт, что все удастся сделать за день, — говорит Михаил Радуцкий.

Но скоро нужные справки можно будет получить гораздо быстрее и в цифровом варианте. Уже к концу 2023 года военно-врачебную комиссию планируют полностью реформировать и цифрировать.

Цель сервиса, чтобы за несколько кликов военный мог получить определенную услугу. А также чтобы все нужные цифровые документы и справки автоматически вносились в систему и были доступны врачам.

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Что нового появится после реформы

В рамках реформы планируется также расширить возможность образовывать военно-врачебные комиссии не только при военном госпитале, но и в коммунальных или государственных медицинских учреждениях.

Также в реформированной системе планируется внедрить возможность реабилитации соответственно с местом жительства и поработать над качеством обслуживания и безбарьерностью больниц.

В частности, провести профессиональную переподготовку врачей, чтобы они могли работать с новой системой и не допускали тех ошибок, которые нарушали права военнослужащих.

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