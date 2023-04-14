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Военно-врачебную комиссию в Украине цифровизируют до конца года — что известно

Вероника Кононенко, редактор сайта 14 апреля 2023, 15:00
військово-лікарська комісія
Фото: Pexels

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