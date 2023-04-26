В операційній лунає пісня I want to break free — один день з харківської лікарні, де життя на конвеєрі війни

Щодня тисячі людей захищають нашу Україну від ворога. Це й військові, і волонтери, рятувальники, медики. Завдяки цим людям над нашим небом досі майорить жовто-блакитний стяг.

Але варто пам’ятати, якою ціною вони захищають нашу країну. Сьогодні ми хочемо поділитися історією від регіональної журналістки програми Вікна-новини Марії Малевської про роботу медиків у харківській лікарні.

Як працює харківська лікарня в умовах війни

Триває операція на легенях військовослужбовця. В операційній лунає пісня I want to break free музичного гурту Queen. “Маша, відсос”, — каже хірург медсестрі. Він зосереджений, вдивляється у монітор.

Тим часом до журналістки підходить Антон. Він з Башкирівки, це військове містечко в Чугуєві. Перші ракети прилетіли саме туди вранці 24 лютого.

Він вбраний у сірий медичний костюм і підносить до носа Марії банку з кров’ю, щоб показати, як її багато. Антон каже, що саме він тут головна людина, оскільки вміє швидко відмити кров з підлоги між операціями.

Операція триває недовго. Відразу ж друга, третя. Конвеєр.

На іншому поверсі у палаті лежить Максим. Чоловіка днем раніше евакуювали з Бахмута зі скалками у нозі. Журналістка зробила Максиму комплімент про красиву прикарпатську вимову, яку вона чула в селі, де півроку мешкали її батьки. А той зізнався, що народився і до 18 років жив у Сибіру, а його рідна сестра каже, що Україну обстрілює НАТО.

На питання Марії, з чого зараз по них стріляють у Бахмуті, хлопець відповідає, що з усього, окрім підводних човнів.

Малевська знову повернулася до операційної. Там помічає побите скалками вікно від серпневих обстрілів та монітор якогось коштовного медобладнання, що винесли якомога далі від вікон у коридор — теж із тріщиною від скалок. Хірург збирає скалки на папірці у себе на підвіконні.

В операційну привозять нового пацієнта, якому треба в щелепу вставляти пластину. Тим часом у Харкові лунає сигнал повітряної тривоги, а по раціях лікарів передають інформацію про загрозу ракетних ударів. Попри це операція триває.

Читай інтерв’ю Масі Найєма, де він висловлює свою думку з приводу того, чи потрібно військовим повертатися на фронт після поранення.

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