Розповіді

В операційній лунає пісня I want to break free — один день з харківської лікарні, де життя на конвеєрі війни

Діана Просяник, практикантка сайту 26 Квітня 2023, 20:00
Історія Марії Малевської про роботу Харківської лікарні
Фото: Instagram

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