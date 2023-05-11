Після мін, вибухів чи осколків знову відчути ноги! Як проходить реабілітація в Луцьку

Багато захисників повертаються з передової з важкими пораненнями. Часто ці травми впливають на опорно-руховий апарат та неврологію.

Однак після деяких важких травм все ж можливо відновитися та повернути назад функції здорового тіла. У цьому нашим захисникам допомагають сучасні методики у луцькому центрі реабілітації.

Там приймають понад дві з половиною сотні учасників бойових дій, які пережили тяжкі травми. Попри велике навантаження з кожним пацієнтом працює група лікарів, яка підбирає пораненому індивідуальний курс лікування.

Детальніше про те, як у Луцьку військовим повертають ноги та можливість рухатися за допомогою новітньої реабілітації — у матеріалі.

Новітня терапія: як відновлюють військових

Для усіх пацієнтів тут застосовують сучасні методи реабілітації, попри схожість травм до кожного — індивідуальний підхід. Усе, щоб військовий міг якнайшвидше відновитися.

Та, на жаль, не завжди отримані травми дозволяють повноцінно відновитися та відновити усі функції. Тоді у центрі людину вчать жити по-новому та давати собі раду.

Ми мусимо повернути можливість людині якісно жити з проблемою. Якщо нам не вдається відновити функцію ми пробуємо її замістити, — каже керівник реабілітаційного центру Ігор Гнетньов.

Існує багато засобів, які допомагають пацієнтам з обмеженнями бути максимально самостійними. Однією з таких дієвих методик є ерготерапія. Для відновлення побутових навичок у центрі облаштована кімната побуту.

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Найтяжчі пацієнти

Центр працює вже п’ятий рік. Та травми, з якими зараз повертаються наші захисники, набагато складніші, ніж раніше, а пацієнтів стає все більше.

У центрі відкрили стаціонар на 30 ліжок для тих, хто не може самостійно пересуватися. Одним з найважчих пацієнтів стаціонару є Анатолій з Луцька.

Чоловік дістав осколкове поранення в голову в пеклі Бахмута. Він дивом вижив, та тепер прикутий до ліжка і намагається повернутися до звичного життя.

Щоб зробити допомогу людям з важкими пораненими якіснішою — персонал стажується за кордоном.

Також тут планують закупити сучасне роботизоване обладнання, яке дасть шанс хлопцям з певними пораненнями адаптуватися й отримати нормальне життя в мирний час. Йдеться про лабораторію ходьби та екзоскелет.

Не лише військові: як цивільним потрапити на реабілітацію

Окрім учасників бойових дій, тут надають допомогу і цивільним. Нині у черзі на реабілітацію майже п’ятдесят цивільних пацієнтів.

Реабілітація безоплатна. За наявності направлення звернутися по допомогу може житель будь-якої області.

А поки у Луцьку займаються реабілітацією, львівські лікарі зробили дитині операцію на мозку при свідомості. Як відбувалась операція і що зараз з пацієнтом, читай у матеріалі.

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