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Після мін, вибухів чи осколків знову відчути ноги! Як проходить реабілітація в Луцьку

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Травня 2023, 13:00
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