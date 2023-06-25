Серце чує, пальці — грають: історія чоловіка, пораненого в Бахмуті, який зцілює музикою

Від серця і з величезним натхненням 59-річний Юрій Гончаренко грає мелодію, яку створив сам. Змалечку він навчився грі на інструменті, але пригадати твори, що раніше відтворював напам’ять, тепер йому складно через отриману контузію. Чоловік каже, музика його лікує і допомагає впоратись із важкими спогадами.

Юрій частенько приходить грати саме тоді, коли поруч у спортзалі тренуються військові. Ті кажуть, під живий акомпанемент відновлюватись після травм вдвічі приємніше.

Музикою він захопився в дитинстві. З того часу чоловік не може жити без звучання клавішних.

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Повністю насолодитись інструментом зараз Юрію складно через важку контузію, яку чоловік зазнав внаслідок війни.

Сам він родом із Бахмута Донецької області. В день, коли Юрій отримав поранення, він якраз ішов по воду в магазин. Там зустрів товариша з маленьким сином. В цей час поруч стався приліт, а за ним серія вибухів.

Товариш Юрія і його п’ятирічний син були поранені, але вижили. Його самого евакуювали в Дніпро у лікарню. В чоловіка було роздроблене праве коліно і травмована нога.

Як тільки отямився, пригадує, просив лікарів, аби ті врятували його замкнених вдома тварин. Зізнається, найбільше сумує за своєю службовою собакою.

Витягли їх і вивезли під Київ чи в Київ. Там була моя службова собачка. Зараз шукаю в інтернеті її, може знайду. Дуже розумна була.

Сьогодні Юрій проходить реабілітацію в центрі Незламні. Після тривалого лікування в неврології, нарешті візок змінює на ходунки. Після одужання чоловік мріє про власний інструмент заради нової творчої ідеї.

Хочу невеличкий колектив і грати хоча б у вихідні для всіх, хто має бажання слухати.

Допомагають у відновленні поранених й інші види мистецтва. Читай, як військові проходять реабілітацію у Львові.

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