Мене врятувала жага до життя: історія прикордонника, яка розчулить кожного

Коли шанси на життя були мізерні, він зумів знайти сили не лише вижити, а й у 38 років втілити свою давню мрію — стати спортсменом і виборювати перемоги. Це історія прикордонника Олександра Ходоса.

У серпні 2014 року йому осколком ворожого Граду розтрощило півголови. Однак тепер цей незламний воїн досягає спортивних вершин і подає приклад іншим бійцям.

Олександр Ходос — один з прикордонників, який з початком бойових дій у 2014 році без вагань поїхав на захист і посилення кордонів Донецької та Луганської областей.

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У серпні загін Олександра під час виходу з оточення потрапив у засідку — Довжанський котел. Тоді російсько-терористичні війська крили Градами безперервно. Олександр був серйозно поранений: посічені кістки черепа, зрешечені плечі, руки й ноги. Лише за перші три дні боєць переніс три операції. Стан був надскладний.

Чотири місяці лікарень у Дніпрі й Одесі. За цей час чоловік встиг перенести унікальну операцію — Олександрові встановили замість зруйнованих кісток черепа титанову пластину. Далі була тривала реабілітація.

Військову службу довелося залишити, але Олександр лишився працювати цивільним інструктором і у 38 років втілив свою давню мрію — зайнявся спортом. Як результат щоденних тренувань — у 2018 році йому прийшло запрошення на Ігри нескорених. Там вже спробував стрільбу з лука, важку атлетику, жим штанги лежачи, веслування на тренажері, велосипед.

На Warior Games 2021 році виборов бронзову медаль за 1500 метрів. Говорить, що це дуже було приємно.

Я стрибав від щастя. І тоді ж я взяв друге місце за велоспорт і друге місце за веслування на тренажері.

Олександр і надалі продовжує працювати над собою і прямувати до власних вершин. Усім пораненим побратимам радить не здаватися, боротися і знайти себе. Де — життя підкаже.

Це нелегкий шлях, пробуйте себе у всіх місцях, де сподобається. Саме прийде. Жодних обмежень.

Антон Іванців теж, як і багато українців, вдягнув військову форму і поповнив лави ЗСУ. Його підрозділ виконував завдання на найважчому напрямку.

Саме у Бахмуті боєць отримав поранення, яке, здавалося, не дає шансів вижити. Читай щемливу історію про бійця ЗСУ, який втратив руки та ногу і потребує допомоги.

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