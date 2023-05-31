Він рятував наші життя, тепер час рятувати його! Щемлива історія про бійця ЗСУ, який втратив руки та ногу

Із початком повномасштабного вторгнення Антон Іванців, як і багато українців, вдягнув військову форму і поповнив лави ЗСУ. Його підрозділ виконував завдання на найважчому напрямку. Саме у Бахмуті боєць отримав поранення, яке, здавалося, не дає шансів вижити.

Чоловік втратив дві руки та ногу. Практично знекровленим потрапив у комі до лікарні Дніпра. Медики, які бачили уже все, самі були приголомшені, коли витягнули Антона з того світу.

Попереду у захисника тривале лікування і він дуже сподівається на сучасні протези, які дозволять йому повернутись до звичного життя.

Від ліжка у реанімації однієї зі столичних лікарень не відходить Альона. І так уже третій тиждень. Те, що пережив її чоловік — це справжнє пекло і диво водночас. Торік 24 лютого черкащанин Антон залишив удома двох доньок і дружину та пішов у військкомат. Останні місяці служби минули на Донеччині. Їхні позиції були на околицях Бахмуту.

На той час дружина із дітьми були в Берліні — туди виїхали восени, коли росіяни почали атакувати ракетами Черкащину. Там жінка і дізналась про звістку.

Вибух був такої сили, що бронежилет і каску розірвало на шматки. Тіло понівечило осколками, вибухом обпалило обличчя, непритомного у комі Антона доправили до лікарні Дніпра.

Було питання: або його життя, або рука. Лікарі сказали: “Ми зробили все, щоб його врятувати”, — розповідає дружина Альона Іванців.

Їхати за кордон чи протезуватись в Україні? У родин військових, які зазнали ампутації, більше питань, ніж відповідей. Як 39-річному військовому повертатись до звичного життя, не маючи рук та ноги, уже зараз вирішує і родина Антона. Та шлях до повного відновлення воїна буде тривалим.

Допомогти родині можна фінансово, використавши QR-код на екрані. Також лишаємо номер картки для допомоги: 5375 4112 0598 1314

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію військового про одну з операцій на острові Зміїному.

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