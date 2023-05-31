Он спасал наши жизни, теперь время спасать его! Поразительная история бойца ВСУ, лишившегося рук и ноги

С началом полномасштабного вторжения Антон Иванцев, как и многие украинцы, надел военную форму и пополнил ряды ВСУ. Его подразделение выполняло задание на самом тяжелом направлении. Именно в Бахмуте боец получил ранение, которое, казалось, не дает шансов выжить.

Мужчина потерял две руки и ногу. Практически обескровленным попал в больницу Днепра, был в коме. Медики, которые видели уже все, сами были ошеломлены, когда вытащили Антона с того света. Впереди у защитника длительное лечение. Он очень надеется на современные протезы, которые позволят ему вернуться к привычной жизни.

От кровати в реанимации одной из столичных больниц не отходит Алена. И так уже третью неделю. То, что пережил ее муж — это настоящий ад и чудо одновременно. В прошлом году 24 февраля черкасчанин Антон оставил дома двух дочерей и жену и пошел в военкомат.

Последние месяцы службы прошли в Донецкой области. Их позиции были в окрестностях Бахмута.

В то время жена с детьми были в Берлине — туда уехали осенью, когда россияне начали атаковать ракетами Черкасскую область. Там женщина и узнала о трагическом известии.

Взрыв был такой силы, что бронежилет и каску разорвало в клочья. Тело посекло осколками, взрывом обожгло лицо, без сознания в коме Антона доставили в больницу Днепра.

Стоял вопрос: или его жизнь, или рука. Врачи сказали: “Мы сделали все, чтобы его спасти”, — рассказывает жена Алена.

Ехать за границу или протезироваться в Украине? У семей военных, которые пережили ампутацию, больше вопросов, чем ответов. Как 39-летнему военному возвращаться к привычной жизни, не имея рук и ноги, уже сейчас решает и семья Антона. Но путь к полному восстановлению Антона будет длительным.

Помочь семье можно финансово, используя QR-код на экране. Также оставляем номер карты для помощи: 5375 4112 0598 1314.

Напомним, ранее мы рассказывали историю военного об одной из операций на острове Змеином.

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