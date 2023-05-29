Установил флаг на Змеином и чуть не погиб: история военного об одной из операций на острове

Все украинцы, наверное, помнят храбрость защитников Змеиного. Их знаменитая фраза очертила несокрушимость нашего народа и подтвердила, что мы не сдадимся. За сам остров долго шла борьба, он был важен для россиян. Но наши защитники его вернули, но как это происходило?

Военнослужащий Иван Зализняк Пилипчук рассказал для Первого о своей службе в рядах ГУР, о том, как происходила высадка и установка украинского флага на острове Змеиный, о тяжелом ранении, а также о том, каким видит будущее Украины и России.

Украина должна стать форпостом для Европы, где люди понимают цену, которую мы заплатили для свободы, — именно так считает воин.

Готовился к полномасштабному вторжению

Иван служил в полку Азов еще при АТО. Говорит, что постепенно готовился к полномасштабному вторжению: некоторые вещи у него сохранились с предыдущей службы, некоторые докупал. Даже вид тренировок в спортивном клубе изменился — с единоборств перешли к горной подготовке, альпинизму, учились комплектовать вещи, чтобы долго выживать в условиях без воды и т.д.

О высадке на остров Змеиный

— Информация относительно острова Змеиного была достаточно противоречива. Одни разведданные говорили, что россияне оттуда ушли после ракетного удара ВСУ, другие — какие-то движения на острове есть.

По его словам, нужны были добровольцы, готовые пойти в лодку. Предварительная операция была на вертолетах, а эту решили делать на лодках. Так что бойцы на лодках, в холодной воде, около трех-четырех часов в шторм, потому что именно такие погодные условия самые лучшие для проведения такой операции, двигались к острову. Это была операция ГУР с 73-м центром ССО.

Это был скачок в неизвестность. Тогда впервые я оставил свои документы, телефон, записал пароль от него и номер, кому нужно будет позвонить, если погибну.

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Он рассказывает, что Змеиный был полностью заминирован, часть группы отказалась подниматься, потому что это было небезопасно.

— Я и покойный Олег Суббота увидели колеи от гусеничной техники, которая шла вверх. Он мне предложил: “Поднимемся, установим флаг”. Не снизу острова, а именно на горе.

Как мы прыгали в воду и плыли… Ты представляешь в бронежилете плести в море? Для этого нужна хорошая физическая подготовка, а если у тебя еще медицинская сумка, а еще оружие…

Мы установили флаг, побежали к лодке, отплыли на 100 м, и затем случился ракетный удар. Россияне увидели флаг и нанесли удар. Но это была не последняя операция на Змеином, — акцентирует боец.

Он получил ранение, в его теле было 17 осколков, один из которых попал в глаз. Но даже после нескольких операций он выполнял задания.

Украина должна знать своих героев и помнить их подвиги. Ранее мы в интервью Вікнам жена погибшего летчика Михаила Зарембы, погибшего во время выполнения задания на Змеином, рассказала о муже и деталях аварии.

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