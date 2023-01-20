“Почему именно он туда полетел?”: интервью с женой погибшего пилота, выполнявшего задание на острове Змеиный

Является ли любовь вечной? Об этом мало сведений, нет научных работ и, наверное, не организовывают клубы по обсуждению этой темы. Но ответ могут дать украинцы, которые каждый день на войне теряют собственные жизни.

Любовь точно вечна к Родине, и любовь вечна к тем, кого забрало украинское небо. О военном летчике Михаиле Зарембе, его героических поступках и гибели рассказала вдова мужчины Наталья.

Историю о настоящем, искреннем и вечном читай в эксклюзивном интервью.

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Михаил родился в селе Жуличи Львовской области. Стать военным летчиком он мечтал с детства: любил наблюдать за вертолетами, часто пролетавшими над его домом.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил. В 2010 году окончил вуз и пошел служить летчиком-штурманом в военную часть А1100, которая в то время базировалась в Новофедоровке, в Крыму.

Наталья Заремба рассказывает, что с началом военной агрессии РФ Михаил остался верным присяге и в марте 2014 года в составе десятой Морской авиационной бригады вышел из временно оккупированного Крыма на материковую Украину и принял участие в борьбе с оккупантами в зоне проведения АТО.

На его счету — десятки выполненных миссий. Михаил Заремба еще и участник миротворческой миссии ООН в Конго.

С 2020 года мужчина состоял в должности командира вертолетного отряда вертолетной эскадрильи воинской части А1688.

История любви

— Познакомились мы еще в школе. Миша тогда был в девятом классе, а я только в пятом. Наши отношения начались, когда он учился на первом курсе в Харьковском университете Воздушных сил.

Михаил как раз приехал домой на каникулы, и мы встретились на дне рождения нашей общей знакомой, — рассказывает Наталья.

Перед отъездом в Харьков он предложил мне встречаться. Как сегодня помню, он спросил: “Ты точно уверена?” Наверное, понимал ответственность и риск в связи с профессией и знал, что отношения на расстоянии — это тоже не просто.

Но мы справились. В 2013 году нас расписали в Крыму, а через месяц мы обвенчались.

Женщина переехала к любимому в Крым, где он проходил службу. У пары родилось два замечательных сына — Илья, которому сейчас семь лет, и Андрюша (ему сейчас четыре).

— Он был счастлив, что у него двое сыновей.

Миша был любящим и заботливым, воспитанным и очень умным, уверенным в себе и решительным. Когда он очень чего-то хотел, обязательно достигал цели.

Не скажу, что наши отношения были очень простыми, бывало по-разному. Но мы были преданы друг другу и потому смогли пройти через все вместе. Только с ним я чувствовала себя в безопасности, нужной и любимой.

А потом пришел февраль 2022 года.

Война

В начале февраля Михаил находился в Англии на учениях. Наталья вспоминает, что тогда он сказал: сейчас очень беспокойно на востоке, что-то надвигается.

— Когда вернулся, все чаще это повторял, мы даже сложили тревожный рюкзак. Миша и детям рассказывал о возможной ситуации, настраивал их, чтобы в случае чего они не паниковали.

Я думаю, что он понимал — наступление неизбежно.

Где-то за неделю до полномасштабного наступления мужчина настоял, чтобы жена с детьми уехали к родителям во Львовскую область. Они надеялись, что это ненадолго — неделю-другую побудут и вернутся.

— 24 февраля, около часа ночи, Миша позвонил и сказал, что их подняли по тревоге. Уже в четыре часа он сказал: “Началось!”

Я никогда не забуду то утро… Страх, тревога, переживание, неизвестность, непонимание, что будет. Я была счастлива, когда впервые после ракетных ударов по аэродрому Миша позвонил.

С начала полномасштабной войны мужчина ни разу не сомневался в своем выборе — защите Родины. Экипаж поисково-спасательного вертолета Ми-14 добросовестно выполнял свои задачи, понимая, что каждый раз может быть не крайним, а последним.

Работа летчика очень трудная и ответственная, требует постоянного усовершенствования и максимальной концентрации. Всегда связана с риском, в этом случае нет места для ошибок. Тем не менее Миша получал удовольствие от своей работы. У него был высокий уровень мастерства, он знал свою технику.

По воспоминаниям Наталии, когда Михаил хотел набраться сил и отдохнуть, ехал на рыбалку. Это был семейный, регулярный и общий отдых.

— Миша мечтал, чтобы и дети переняли его любовь к этой профессии. Не раз брал нас на аэродром, катал на вертолете и с большим увлечением рассказывал все об этих птицах. И почему-то только с ним я не боялась, не переживала.

Он нашел свое призвание, дело всей своей жизни. Я уверена, что он смог бы достичь еще большего в сфере авиации, если бы не “русский мир”.

Он часто рассказывал о красоте, которую видел, и повторял, что не каждый имеет такую возможность видеть все с высоты полета, рассекать облака.

Любил пронестись на низких высотах у берегов моря. Любил, когда летали на Змеиный остров и искали рапанов. Каждый вылет был по-своему особенным и другим.

“Это наш папа летит”

— У Миши была мечта, которую он очень хотел воплотить в жизнь: пролететь над родным селом, над родительским домом. Она осуществилась, к сожалению, не при тех обстоятельствах — 8 марта, при выполнении очередного задания.

Мы тогда махали ему вовсю, и не только мы. Дети радостно кричали: “Это наш папа летит!”

Наталья делится, как муж рассказывал и о различных опасных ситуациях, случавшихся за годы службы. Конечно, и после полномасштабного вторжения было немало таких. Не раз ракеты пролетали перед или за вертолетом, или на то место, где они стояли за несколько минут до того.

Михаил Заремба не был оптимистом в этой войне. По его мнению, боевые действия не закончатся скоро и стоило бы готовиться ко всему. Женщина не хотела в это верить.

— Я не верила в это, но он своего мнения не менял. Еще раз убеждаюсь, что он был прав.

Змеиный снова его позвал

7 мая 2022 года для выполнения сверхсложной задачи по освобождению острова Змеиный отправили двух опытных командиров. Михаил Заремба без колебаний согласился, хоть и осознавал опасность.

Вертолет был сбит вражеской ракетой, экипаж погиб.

— С Мишей мы были на связи каждый день. Я не смогла, если бы не услышала его голос. Утром он написал, что все хорошо, собираются на вылет. Никакого предчувствия беды, чего-то плохого у меня не было. Я пожелала ему хорошего, безопасного дня.

Помню, что в тот день мы с отцом мужа выбирали велосипед старшему сыну — я привыкла совещаться по поводу таких покупок.

Впервые забеспокоилась, когда сбросила мужу фотографии велосипедов и не получила никакой реакции. Он никогда надолго не пропадал, находил время для звонка хоть на несколько секунд.

Наталья целый день пыталась дозвониться, писала, стала искать контакты экипажа. Делится, что тогда было страшно, как никогда в жизни. Лишь к вечеру ей сообщили, что вертолет сбила российская ракета.

— Не верила и не хотела даже слышать: такое же не может случиться именно с моим мужем. Нет, я всегда понимала все риски, но почему-то была уверена, что все будет хорошо. Каждый день просила Бога, все небесные силы, чтобы оберегали его и их экипаж.

Когда женщине сообщили о гибели ее мужа, дети были рядом. Наталья признается, что смысла скрывать не было: старший сын сразу убежал в слезах.

До сих пор Илья спрашивает маму: “Почему именно папа туда летел? Разве нельзя было не лететь?!” Младший сын еще не до конца все понимает, однако часто повторяет, что скучает по отцу.

Младший сын всем рассказывает, что его папа на небе. Мне так тяжело и больно смотреть, как они скучают и плачут. Нам очень не хватает Миши.

Борьба за память о муже

О звании Героя Украины впервые заговорил одногруппник Михаила на его похоронах.

— Сказал, что он герой и мы должны обязательно отстаивать это звание. Тогда мне было совсем не до того — боль была такой сильной, что ничего не хотелось, — вспоминает Наталья.

Позже, пообщавшись с его собратьями, они вместе решили создать петицию. Такую ответственность взяли на себя одногруппники мужчины, военные летчики.

— Он один из настоящих героев, выполнявший задание в аду. К сожалению, немногие ценят и понимают важность украинских авиаторов!

Весь экипаж сознательно летел на выполнение чрезвычайно рискованного задания. Они все заслуживают звания Героев.

Вдова летчика Михаила Зарембы просит украинцев помочь ей и сохранить память о ее муже. Неравнодушные и близкие люди Михаила создали петицию президенту с просьбой наградить Михаила Зарембу званием Героя Украины посмертно.

Все это женщина делает, чтобы дети Илья и Андрюша знали — их папа был героем.

Наши военные — все до одного стоят за будущее Украины собственными жизнями. О военном Милане, который из львовской ТрО поехал на восток страны, мы рассказывали ранее.

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