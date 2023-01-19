8 км на велосипеде, чтобы люди добрались на другой берег. История подростка из Харьковской области, работающего на переправе

Взрослые берегут детей, стараются оградить их от всего опасного и справляться с проблемами самостоятельно. Но иногда дети поражают своей взрослой мудростью и поступками. Сейчас тысячи украинских детей и подростков помогают армии, ВПЛ или людям на деоккупированных территориях.

15-летний Даниил Бахмутский переправляет людей через Печенежское водохранилище Харьковской области. Местный мост был разрушен во время оккупации, а добраться до другого берега людям надо.

Даниил рассказал для Суспільне Харків, как ему передали мопед и почему парень решил перевозить людей.

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Парень живет в 8 км от переправы, каждый раз преодолевал это расстояние на велосипеде. Потом пересел на мопед, но тот сломался.

До полномасштабного вторжения России Даниил учился гребле в спортивном колледже, а после сентябрьского контрнаступления Вооруженных сил как лодочник стал перевозить людей. Однажды он пришел к переправе порыбачить, тогда увидел лодочника и договорился, что будет помогать.

Парень говорит, что в селе нет интернета, связи, света, друзья выехали, почему тогда не помогать людям. Он работает с восьми утра до пяти вечера, иногда может остаться вплоть до девяти, если попросят. Однажды пришлось перевозить гроб, потому что умер какой-то парень, но Даниил не нуждался в подробностях.

Осуществить мечту парня

Когда видишь, как самоотверженно и искренне помогают другим наши дети, хочется, чтобы все их мечты сбывались. Мопед, на котором парень ездил 8 км на переправу, сломался. Поэтому харьковский фотограф Павел Дорогой решил подарить Даниилу кросс-мотоцикл. Это была его мечта с детства.

Павел устроил сбор в социальных сетях, и за два дня неравнодушные украинцы смогли собрать нужную сумму.

— Как-то мы так очень с ним сдружились. Я видел, что у него был старый мотоцикл. Он говорил, что, кроме него, нечем добраться домой и сюда на переправу. У него была мечта очень давно — это кросс-мотоцикл. Почему бы не осуществить мечту ребенка, потому что он — ребенок, — говорит Павел.

Он добавляет, что работать на этой переправе в принципе опасно, это не детское дело. Но Даниил с этим хорошо справляется.

Перед тем как приобрести кросс-мотоцикл, Павел совещался с родителями парня. Те были не против. Даниил невероятно рад, уже привыкает к своему транспорту, хотя ездить сможет только с 16 лет. Павел хочет найти ему школу или преподавателя, чтобы научиться ездить и пользоваться мотоциклом.

Молодые украинцы — лицо нашей страны, которым мы можем гордиться. Ранее мы рассказывали историю 19-летнего Максима Бевзы, который спасает жизнь и учит других.

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