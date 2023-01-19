Рассказы

8 км на велосипеде, чтобы люди добрались на другой берег. История подростка из Харьковской области, работающего на переправе

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 января 2023, 12:00
Даниїл Бахмутський переправляє людей через Печенізьке водосховище

Больше новостей
Рецепт полезных наггетсов
“Ребенок просит наггетсы, как в МакДональдз. Как приготовить, чтобы было быстро и полезно?”
Как ездить в туман
На улице сильный туман? Как безопасно ездить, ходить и гулять при низкой видимости
рассеянный склероз
А може початися і в 20 років. Що ти не знав(-ла) про розсіяний склероз та як його розпізнати
Дитина
Все самое нужное для новорожденного: как оформить Пакунок малюка
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Лікарня в Тростянці: обстріли пологового під час окупації
Готовы были прикрывать новорожденных собой — история больницы, которую обстреляли россияне во время оккупации Тростянца
Картини з Херсону
Арт-сопротивление. Херсонские художники представили работы, написанные в оккупации

Видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:10:54
Лікарня в Тростянці: обстріли пологового під час окупації
Готовы были прикрывать новорожденных собой — история больницы, которую обстреляли россияне во время оккупации Тростянца
0:04:29
Картини з Херсону
Арт-сопротивление. Херсонские художники представили работы, написанные в оккупации
0:04:40
Компенсація
Поврежденные дома в Киевской области восстановят бесплатно. Что важно знать о специальной программе
Карта бойових дій в Україні 19.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 19 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:43
Білорусь
Масштабные летные учения в Беларуси начались: что о них известно и станет ли больше тревог в Украине
0:02:55
Запоріжжя
Я не знаю, как мы выжили. Очевидица атаки по Запорожью едва сдерживает слезы
0:04:28
Селище Ветеринарне: яка ситуація після деокупації
Вон там, за лесом — россияне! Как живут люди в деоккупированном поселке вплотную к границе с РФ
0:07:23
Бахмут сьогодні: що відбувається в місті 18 січня
Раны не успевают заживать — как живет изуродованный Бахмут сегодня
0:01:49
Пілоти дронів ЗСУ показали зимову казку України
Зимняя сказка! Пилоты дронов ВСУ поделились невероятными кадрами природы с высоты птичьего полета
Больше видео
Бровары
Читать дальше
“Я теперь дочь за непунктуальность ругать не буду”: история того самого автомобиля, на который упал вертолет, из первых уст

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь