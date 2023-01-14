Огонь ожесточенных не жжет! В свои 19 лет спасает жизни и учит этому других: история боевого медика

Украинская молодежь, выросшая на российско-украинской войне, отличается особым сознанием, патриотизмом и любовью к Родине.

На их глазах творилась история, они чувствовали на себе всю боль Майдана и событий 2014 года, и вот, наконец, они могут творить историю независимой Украины собственноручно.

Примером может служить история Максима Бевзы, который за свои 19 лет успел получить больше достижений, чем кто-то за всю жизнь.

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Максим возглавляет Хмельницкий центр ГО Союз молодежи Украины, является лауреатом премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления, бывший добробатовец.

А сейчас он защитник Украины и спасатель украинских жизней — боевой медик. Историю достижений 19-летнего Максима и про его путь на фронт читай дальше.

Лидер СУМ: сознание прививают с детства

Первое звание Максим получил уже в 15 лет — председатель Хмельницкого центра Союза молодежи Украины. Доверили такую ответственную должность парню не зря.

Патриотизм для парня — это сама жизнь, ведь так его воспитывали родители и такие ценности теперь руководят его действиями.

Он с детства ходил с родителями на все мероприятия от СУМ, а когда почувствовал в себе силы, постепенно стал заниматься воспитанием детей и молодежи в военном и патриотическом русле.

Максим, Госпитальеры, 24 февраля: путь на фронт

Сам Максим Бевза никогда не мечтал стать военным, однако он, как и вся сознательная украинская молодежь, выросшая во время войны, понимал, что ситуация ухудшится и придется быть к этому готовым.

Поэтому постепенно Максим вместе с единомышленниками готовил себя к неотвратимому полномасштабному вторжению.

Так, между учебой на факультете туризма, в 2021 году он активно начал проходить специальные курсы по тактической медицине в Днепропетровской области.

Поскольку организованные эти курсы были на базе медицинского добровольческого батальона Госпитальеры, Максим познакомился там новыми людьми, которые стали ему настоящими друзьями.

Уже через год вместе с ними он встретит первые вражеские удары артиллерии в Донецкой области, которые свидетельствовали о начале полномасштабного вторжения.

Попал Максим на одно из самых горячих направлений не в составе ВСУ, ведь после окончания курсов ему отказывали из-за несовершеннолетия.

За неделю до вторжения оккупантов Максима отправили на первое боевое задание возле Марьинки вместе с другими Госпитальерами.

Хотя неделя перед самым наступлением показалась не очень тяжелой, парень заметил, как воздух наполнялся атмосферой великой войны, двигавшейся на Украину грозовой ордой российских захватчиков. Максим был прав, уже 24 февраля в пять утра его разбудили громкие прилеты артиллерии.

Казалось, что россияне стреляли из всего, что у них есть, не жалея боеприпасы. Пришлось с подразделением перебазироваться в другое место.

После дислокации в Днепропетровскую область молодого человека отправили домой, в родной Хмельницкий, но пробыл он там не долго. Хотя фактически Максима отправили подальше от фронта, именно дома он нашел способ, как может туда попасть.

Боевой медик: новая миссия

Один из друзей предложил 18-летнему парню присоединиться к Харьковской отдельной бригаде ТРО в качестве боевого медика.

Максиму хватило всего несколько секунд, чтобы подумать над предложением, и уже на следующий день через свой районный ТЦК и СП призвался в армию. Именно так он попал на Харьковское направление.

Понимание, что Харьков будет одним из приоритетных направлений продвижения врага, стимулировало юношу учиться быстрее и усерднее, чтобы спасать собратьев под вражескими обстрелами.

Кроме медицинского чемодана, моя боевая экипировка почти ничем не отличается от воинов. Однако мой мозг постоянно анализирует и высчитывает десятки вариантов эвакуации раненого.

При реальных боевых обстоятельствах Максиму помогло то, что за плечами у него уже есть ряд пройденных курсов и практических занятий по тактической медицине, однако случаются разные ситуации.

К примеру, оказывая помощь, парень пытается всячески отвлечь пострадавших историями. Однако однажды и сам растерялся, так что тяжелораненый военный разрядил атмосферу анекдотом, после чего Максим быстро сориентировался.

Страх — это нормальное явление, но я никогда не даю своим эмоциям завладеть разумом, — делится Максим Бевза.

Сейчас у него достаточно много фактического опыта работы во время боевых действий, поэтому ему поручают проводить занятия с медиками-новобранцами.

Живет сейчас парень с девизом: “Огонь ожесточенных не жжет!” И в самый сложный момент боевых действий думает только, как спасти ребят. Ведь он часть большой семьи патриотов и должен выполнять свою функцию.

Воплощение демократии: новое поколение с новым видением Украины

В прошлом году Верховная Рада Украины проводила конкурс, где участники должны были поделиться своим видением будущего и рассказать, какой вклад они внесли в развитие парламентаризма и местного самоуправления.

— Демократия должна находиться в приоритете работы любого должностного лица. Ведь мы европейцы и часть цивилизованного мира. Этим и следует руководствоваться при защите своей страны и в построении местных органов самоуправления, — такое мнение выразил в работе юноша.

Среди сотен участников выбрали всего десять победителей, среди них оказался и Максим Бевза. Сейчас в корзине достижений эта награда является самой ценной, однако точно не последней.

А пока парень спасает жизни других и защищает Украину, дома его ждут любящая семья и невеста.

Сейчас едва ли не самым горячим на карте боевых действий город Соледар. Какая ситуация в Соледаре сейчас и что тебе следует знать о городе, читай в материале.

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