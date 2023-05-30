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Був у сусідньому бараці, коли вдарили по Оленівці. Прикордонник розповів пронизливу історію

Катерина Курбанова 30 Травня 2023, 16:00
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