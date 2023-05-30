Був у сусідньому бараці, коли вдарили по Оленівці. Прикордонник розповів пронизливу історію

Прикордонником Сергій Шевчук служить уже 27 років. Підполковник розповів, попри те, що минуло п’ять місяців зі звільнення з полону, йому досі незвично бути в тиші. Читай у нашому матеріалі історію, як Сергій був поруч, коли вдарили по Оленівці — як йому вдалося вижити?

Був поруч, коли вдарили по Оленівці — історія захисника Сергія Шевчука

Сергій розповідає, що йому важко психологічно, він постійно думає про побратимів, сподівається, що вони повернуться додому з полону. За півтора місяця до повномасштабного вторгнення Сергій розпочав службу в Маріуполі. Там і зустрів ворога.

Він до останнього думав, що 24 лютого їх підняли за навчальною тривогою. Потім побачив, як з неба летить літак та стріляє в їх бік.

Не панікували, не ховалися, а реально взялися і показали свій характер, — пригадує Сергій Шевчук.

Захисники відчайдушно тримали оборону 10 днів. Потім перебазувалися в бункери Азовсталі.

Росіяни першими ніколи не йшли, виставляли днр-івців, місцевих жителів, роздавали зброю місцевим дітям, — розповідає прикордонник.

У моменти затишшя Сергій фільмував усе, що з ними відбувалося. Батькам розповідав, що перебуває в Дніпрі. Каже, всі заздалегідь набирали SMS рідним, а тільки-но з’являвся звязок, надсилали поспіхом.

Після виходу з Азовсталі в полон була Оленівка. Сергій каже, що пережити таке йому б більше не хотілося. Росіяни роздягали наших військових, забирали тактичний одяг, цінні речі. Сергій був у камері з трьома побратимами, вони молилися та чекали обміну.

На тілі прикордонника досі лишилися сліди від побиття, шрами від електрошокера. Коли в липні 2022 росіяни влаштували теракт в Оленівці, все трапилося на очах Сергія. В той час він був у бараці неподалік. Сергій каже, за кілька днів до вибуху туди перевели азовців.

Глянув у вікно і побачив, як туди летять ракети, в напрямку наших позицій. Потім стався вибух у приміщенні, там було близько 120 азовців, — розповідає Сергій.

Росіяни удавали, що везуть наших військових на обмін, а потім казали, що українська сторона від них відмовилася, що захисники нікому не потрібні. Один з наглядачів сказав, що вони з нашими військовими, що є багато однодумців, але допомогти поки не можуть.

Сергія Шевчука звільнили 31 грудня. Тоді повернули 140 захисників, серед яких був і Сергій. Каже, росіяни своїх не прийняли, як українці наших захисників. Після полону чоловік мав вісім зламаних ребер, схуд на 30 кг, травми колін та пошкоджені внутрішні органи.

Він уже повернувся на службу, хоч повністю не одужав. Понад усе він чекає повернення всіх наших захисників додому.

Раніше ми розповідали про історії захисників, які повернулись з Бахмута.

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