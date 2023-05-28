“Думав, що вже ніколи не побачу сина…” Історії захисників, які повернулись з Бахмута

На Київщині зустріли військових, які повернулись з Бахмута. Це бригада ТрО з Вінниччини, яка нині на навчаннях задля покращення навичок. У кожного своя історія війни.

Андрій у минулому служив на флоті. Був протиповітряним оборонцем. Після закінчення служби жив цивільним життям, а на другий день повномасштабного вторгнення знову подався у військкомат. Хотів влаштуватися в оператори ППО, втім позицій таких уже не було, тож пішов у тероборонці.

Як колишній військовий я відчував, що насувається ця біда, насувається війна. Я був готовий і я знав, що якщо тільки десь щось впаде, вистрілить, то я буду там, серед перших, — розповідає військовослужбовець Андрій Солдаков.

Торік боронив країну на Донеччині, згодом відправився на навчання, а згодом на Бахмут. За цей час, каже, побратими стали ріднішими аніж кровні брати, а війна — способом життя.

Там, на передовій, думав, що вже більше ніколи може не побачити сина, не обійняти дружину, з рідними таки зустрівся. Та невдовзі Андрій знову відправиться боронити країну від ворога.

На разі усіх воїнів чекає етап навчання для покращення навичок, а поки командувач об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв вручає їм заслужені нагороди за відважну службу.

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