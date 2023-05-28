“Думал, что уже никогда не увижу сына…” Истории защитников, вернувшихся из Бахмута

В Киевской области встретили военных, которые вернулись из Бахмута. Это бригада ТРО из Винницкой области, которая сейчас на учениях для улучшения навыков. У каждого своя история войны.

Андрей в прошлом служил на флоте. Был противовоздушным защитником. После окончания службы жил гражданской жизнью, а на второй день полномасштабного вторжения снова отправился в военкомат. Хотел устроиться в операторы ПВО, впрочем, позиций таких уже не было, поэтому пошел в терроборону.

Как бывший военный я чувствовал, что надвигается эта беда, надвигается война. Я был готов и я знал, что если только где-то упадет, выстрелит, то я буду там среди первых, — рассказывает военнослужащий Андрей Солдаков.

В прошлом году защищал страну в Донецкой области, впоследствии отправился на учебу, а впоследствии на Бахмут. За это время, говорит, собратья стали роднее кровных братьев, а война — образом жизни.

Там, на передовой, думал, что больше никогда может не увидеть сына, не обнять жену, с родными таки встретился. Но вскоре Андрей снова отправится защищать страну от врага.

Всех воинов ждет этап обучения для улучшения навыков, а пока командующий объединенными силами вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев вручает им заслуженные награды за отважную службу.

Напомним, ранее мы рассказывали о защитнике Штурмане, который продвигает путь к деоккупации всей территории Украины.

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