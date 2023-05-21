Люди

Неймовірні історії рятувальників. Про що мріють герої без зброї та чому обрали таку професію

21 Травня 2023, 10:00

Більше відео
0:04:15
Історія родини з Маріуполя
Батьки у полоні, а донька — в окупації! Неймовірна історія родини з Маріуполя
0:03:41
Олеся Ярошенко
Коли прийшла до моря, я розплакалася! Історія тренерки з Маріуполя, яка почала все спочатку і допомагає іншим
0:03:16
Прикордонник Тарас Татарін розповів про російський полон
У нас тут пекло, моліться! Прикордонник розповів про дев’ять місяців у російському полоні
0:04:11
Боєць запорізької ТрО на псевдо Дід збив Shahed з автомата Калашникова
“Зловив”, коли наближався до мене! Як боєць запорізької ТрО збив ворожий Shahed з автомата Калашникова
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні 21.05.2023 онлайн

Військові шпиталі окупантів у дитсадках та нова ПВК Росії: карта бойових дій в Україні 21 травня в режимі онлайн
0:16:26
Рятувальники Донецької області
Неймовірні історії рятувальників. Про що мріють герої без зброї та чому обрали таку професію
0:04:55
Український бізнес продовжує розвиватися попри війну
Заважає тільки корупція на митниці. Як український бізнес розвивається під час війни
0:04:33
Горотерапія
Як гори лікують військових від важких спогадів. Терапія для тих, хто повернувся з фронту із травмами
0:04:15
Історія родини з Маріуполя
Батьки у полоні, а донька — в окупації! Неймовірна історія родини з Маріуполя
0:03:41
Олеся Ярошенко
Коли прийшла до моря, я розплакалася! Історія тренерки з Маріуполя, яка почала все спочатку і допомагає іншим
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав! Що відомо про передачу винищувачів Україні
0:03:36
Волонтери передали іграшки
З Америки — на Херсонщину! Волонтери надіслали українським дітям купу іграшок
0:04:26
Виставка Івана Марчука
У Відні відкрили виставку Івана Марчука, і світ побачив Україну його очима
Карта бойових дій в Україні
У пошуках Patriot — окупанти знову застосовують БПЛА: карта бойових дій в Україні 20 травня в режимі онлайн
Більше відео
Карта бойових дій в Україні 21.05.2023 онлайн
Читати далі
Військові шпиталі окупантів у дитсадках та нова ПВК Росії: карта бойових дій в Україні 21 травня в режимі онлайн
Український бізнес продовжує розвиватися попри війну
Читати далі
Заважає тільки корупція на митниці. Як український бізнес розвивається під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь