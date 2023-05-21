Невероятные истории спасателей. О чем мечтают герои без оружия и почему выбрали такую профессию

Жизнь людей — это самое главное в профессии спасателей. Особенно с начала полномасштабной войны. Работники ГСЧС Донецкой области вспомнили свои первые вызовы, рассказали о щемящих историях спасения и несокрушимости украинцев стоять стойко даже в самых сложных моментах.

Романов Максим — спасатель отделения 30 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Своих жену и сына он отправил в Днепр, а для себя принял решение оставаться до последнего на службе.

Свой первый выезд он хорошо помнит — бегали по полю, тушили траву и смеялись. А самым страшным он считает выезд по прилету в жилой дом, тогда уже было далеко не до смеха.

У меня была цель стать начальником караула. С раннего детства я мечтал стать пожарным спасателем — рассказывает Вацюк Родион, начальник караула 30 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

В первую очередь Родион беспокоится о личном составе, за который несет ответственность. Они с товарищами по работе никогда не думали, что начнется война.

Спасатели говорят, что тяжелее всего на тех выездах, где пострадали люди, и особенно дети. Им жаль невинных, которых ранят просто так.

Мечтают все об одном — победе. Чтобы услышать это слово и отпраздновать дружеским коллективом.

Напомним, раньше мы рассказывали историю боевого медика из Тернопольской области, спасающего каждый день своих товарищей.

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