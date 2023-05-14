Он как ангел хранитель для всех своих товарищей… История боевого медика из Тернопольской области

В свои 26 он уже спас не одну жизнь на поле боя. Военный медик Марьян Левицкий из Тернопольской области добровольно направился в ряды пограничников в первые месяцы полномасштабного вторжения. Последние три месяца службы спасал собратьев в Бахмуте. Сейчас он на восстановлении. Говорит, что большинство из тех, кому помог на войне, стали хорошими друзьями.

Марьян Левицкий, он же Лева, как его прозвали собратья, начал свою борьбу с российскими оккупантами в июне 2022 года. Мужчина подписал контракт и стал одним из пограничников. Сначала служил в Чернобыле, Краматорске, а затем в Бахмуте.

В то время была очень напряженная обстановка. Ранения были также разнообразны, от простой контузии, шока и стресса до тяжелых у военнослужащих, — рассказывает боевой медик Марьян Левицкий.

В гражданской жизни Марьян — физиотерапевт. Этот опыт не понадобился бы на фронте, но сейчас он уже знает, как действовать, когда по позициям работает российская артиллерия и не осталось никаких медсредств.

Вместе с собратьями бок о бок пережил не один десяток обстрелов, не колеблясь ни на миг он рисковал своей жизнью ради других.

Напомним, ранее мы рассказывали об интервью с Маси Найемом, в котором он рассказал, нужно ли военным возвращаться на фронт после ранения.

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