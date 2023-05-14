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Он как ангел хранитель для всех своих товарищей… История боевого медика из Тернопольской области

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 14 мая 2023, 19:00

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Он как ангел хранитель для всех своих товарищей… История боевого медика из Тернопольской области
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