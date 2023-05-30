Был в соседнем бараке, когда ударили по Еленовке. Пограничник рассказал пронзительную историю

Пограничником Сергей Шевчук служит уже 27 лет. Подполковник рассказал, несмотря на то, что прошло пять месяцев с освобождения из плена, ему до сих пор непривычно быть в тишине. Читай в нашем материале историю, как Сергей был рядом, когда ударили по Еленовке — как ему удалось выжить?

Был рядом, когда ударили по Еленовке — история защитника Сергея Шевчука

Сергей рассказывает, что ему тяжело психологически, он постоянно думает о собратьях, надеется, что они вернутся домой из плена. За полтора месяца до полномасштабного вторжения Сергей приступил к службе в Мариуполе. Там и встретил врага.

Он до последнего думал, что 24 февраля их подняли по учебной тревоге. Затем увидел, как с неба летит самолет и стреляет в их сторону.

Не паниковали, не прятались, а реально взялись и показали свой характер, — вспоминает Сергей Шевчук.

Защитники отчаянно держали оборону 10 дней. Затем перебазировались в бункеры Азовстали.

Россияне первыми никогда не шли, выставляли днр-овцев, местных жителей, раздавали оружие местным детям, — рассказывает пограничник.

В моменты затишья Сергей снимал все, что с ними происходило. Родителям рассказывал, что находится в Днепре. Говорит, все заранее набирали SMS родным, а как только появлялась связь, посылали наспех.

После выхода из Азовстали в плен была Еленовка. Сергей говорит, что пережить такое ему больше не хотелось бы. Россияне раздевали наших военных, забирали тактическую одежду, ценные вещи. Сергей был в камере с тремя собратьями, они молились и ждали обмена.

На теле пограничника все еще остались следы от избиения, шрамы от электрошокера. Когда в июле 2022 года россияне устроили теракт в Еленовке, все случилось на глазах Сергея. В то время он находился в бараке неподалеку. Сергей говорит, что за несколько дней до взрыва туда перевели азовцев.

Глянул в окно и увидел, как туда летят ракеты, в направлении наших позиций. Потом произошел взрыв в помещении, там было около 120 азовцев, — рассказывает Сергей.

Россияне делали вид, что везут наших военных на обмен, а потом говорили, что украинская сторона от них отказалась, что защитники никому не нужны. Один из надзирателей сказал, что они с нашими военными, что есть много единомышленников, но помочь пока не могут.

Сергей Шевчук был освобожден 31 декабря. Тогда вернули 140 защитников, среди которых был и Сергей. Говорит, россияне своих не приняли, как украинцы наших защитников. После плена у мужчины было восемь сломанных ребер, он похудел на 30 кг, травмы колен и повреждены внутренние органы.

Он уже вернулся на службу, хотя полностью не поправился. Больше всего он ждет возвращения всех наших защитников домой.

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