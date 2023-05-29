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Если они выжили, значит, их готовят для глобальной цели. Военный Коммунист о теракте в Еленовке и битве за Мариуполь

Виктория Мельник, редактор сайта 29 мая 2023, 15:00
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Если они выжили, значит, их готовят для глобальной цели. Военный Коммунист о теракте в Еленовке и битве за Мариуполь
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