Если они выжили, значит, их готовят для глобальной цели. Военный Коммунист о теракте в Еленовке и битве за Мариуполь

Помнить свою историю, чтобы больше никогда не стать свидетелем или участником таких событий. Боец полка Азов Анатолий Егоров с позывным Коммунист в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о том, как ему с собратьями пришлось выживать во время боев в Мариуполе.

Хотелось больше унести с собой врагов, — говорит он. А еще добавляет: чувствовали, что другого выхода, в прямом смысле, кроме как плен, нет. Об Азовстали и бесчеловечном отношении оккупантов к пленным — читай в материале.

Об Азовстали

Приказ о выходе бойцы восприняли как то, что будет наработан другой план. К тому же под Азовсталью было много раненых, которым была нужна помощь.

— У нашего командира безоговорочная репутация, поэтому его приказы выполняются всегда, — говорит Коммунист.

У россиян было в планах пройти маршем в Днепр. А мы им стали как кость в горле.

Самым трудным для себя днем Коммунист считает уход с Левого берега Мариуполя на Азовсталь. Тогда не было техники, которая могла бы противостоять врагу, а военные поняли, что проиграют локальную войну в городе.

— В последний месяц мы использовали сгоревшие боеприпасы. Этого нельзя делать, но мы “проскакивали” всю эту историю и били ими, когда уже ничего не осталось.

В то же время военный вспоминает, что при отступлении на завод осознал: здесь закончится его жизнь.

— Я перестал планировать, надеяться на что-то, разочаровываться в чем-то, а просто пытался выполнять свою работу и забрать больше россиян с собой, — признается Коммунист.

То, что мы выжили, я воспринимаю как то, что нас берегут для какой-то глобальной цели.

Плен

Он вспоминает, как пленных мужчин посадили в автобусы и везли с бронетехникой сзади.

Четыре месяца Коммунист провел в плену в Волновахской исправительной колонии №120, расположенной в Еленовке.

О пути, который прокладывают наши военные и за что они воюют на фронте, можно узнать из рассказа украинского военного Евгения.

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