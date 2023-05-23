Мариуполь, которого уже нет. Военный издал книгу фоторабот как памятку погибшему городу

В конце мая 2022-го, после трех месяцев жестких боев, по приказу Владимира Зеленского защитники Азовстали сдаются в плен, чтобы спасти жизнь украинских защитников. За время российской блокады активно развивавшийся город в полной мере ощутил на себе влияние “русского мира”.

Как выглядел мирный Мариуполь — на своих фотографиях зафиксировал военный ВСУ, издавший книгу фоторабот о городе Марии.

Фотографии мирного Мариуполя: военный издал книгу своих работ

В Мариуполе разрушены или повреждены 90% объектов инфраструктуры. Впрочем, любимый город сохранил в фотографиях украинский защитник Мирослав Кобылянский. Несколько лет мужчина снимал с дрона удивительные мариупольские пейзажи.

После оккупации города побратимы и родственники убедили его собрать все это вместе, в такой себе мемориал памяти Мариуполя, которого сейчас уже нет. Мирослав попал в город во времена АТО. Ему показалось, что уже тогда город откатывался назад.

За несколько лет до полномасштабного вторжения город активно развивался. В Мариуполь направили более €200 млн инвестиций.

В 2020 году жена подарила мне дрон. Я получил новое хобби — аэрофотосъемку, — говорит военный и автор книги Мій Маріуполь та світ довкола Мирослав Кобылянский.

Все материалы мужчина публиковал в соцсетях. Эти фото набирали множество комментариев и лайков. Мирослав был одним из тех людей, которые популяризировали Мариуполь. После начала полномасштабной войны и оккупации родные мужчины убедили его выпустить книгу с фото.

Ее выдали как память о Мариуполе и всех погибших в нем. На обложке фото драмтеатра — как символа жестокости, ведь там погибли дети, много мирных жителей, его уже нет.

Книга напечатана на четырех языках — украинском, английском, немецком и испанском. Чтобы мир увидел и понял, что пережили люди и город. Всего издано 700 экземпляров.

Большинство из них подарили библиотекам, учебным заведениям и известным украинцам, которые могут показывать миру, каким был Мариуполь, пока в него не ступила нога россиян.

Книги разосланы в 24 страны мира. В планах Мирослава собрать деньги и выдать еще 50 экземпляров.

Это мой памятник умершему Мариуполю. Мы понимаем, что он больше никогда таким не будет, каким мы его знали, — говорит Мирослав Кобылянский.

Раньше мы рассказывали, как боец запорожской ТрО сбил вражеский Shahed из автомата.

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