Маріуполь, якого вже немає. Військовий видав книгу фоторобіт як пам’ятку померлому місту

Наприкінці травня 2022-го, після трьох місяців жорстких боїв, за наказом Володимира Зеленського оборонці Азовсталі здаються в полон, аби врятувати життя українських захисників. За час російської блокади місто, що активно розвивалося, сповна відчуло на собі вплив “руского міра”.

Як виглядав мирний Маріуполь — на своїх світлинах зафіксував військовий ЗСУ, який видав книгу фоторобіт про місто Марії.

Фотографії мирного Маріуполя: військовий видав книгу своїх робіт

У Маріуполі зруйновані або пошкоджені 90% об’єктів інфраструктури. Проте улюблене місто зберіг у світлинах український захисник Мирослав Кобилянський. Декілька років чоловік знімав дроном дивовижні маріупольські пейзажі.

Після окупації міста побратими та родичі переконали його зібрати все це докупи у такий собі меморіал пам’яті Маріуполя, якого нині вже немає. Мирослав потрапив у Маріуполь у часи АТО. Йому здалося, що вже тоді місто відкочувалося назад.

За кілька років до повномасштабного вторгнення місто активно розвивалося. У Маріуполь спрямували понад €200 млн інвестицій.

У 2020 році дружина подарувала мені дрон. Я отримав нове хобі — аерофотознімання, — каже військовий та автор книги Мій Маріуполь та світ довкола Мирослав Кобилянський.

Усі матеріали чоловік публікував у соцмережах. Ці фото набирали безліч коментарів та вподобань. Мирослав був одним з тих людей, які популяризували Маріуполь. Після початку повномасштабної війни та окупації рідні чоловіка переконали видати книгу з фото.

Її видали як пам’ять про Маріуполь та всіх, хто загинув у ньому. На обкладинці фото драмтеатру — як символу жорстокості, адже там загинули діти, багато мирних жителів, його вже немає.

Книга надрукована чотирма мовами — українською, англійською, німецькою та іспанською. Щоб світ побачив та зрозумів, що пережили люди та місто. Загалом видано 700 примірників.

Більшість з них подарували бібліотекам, навчальним закладам та відомим українцям, які можуть показувати світу, яким був Маріуполь, допоки в нього не ступила нога росіян.

Книги розіслані у 24 країни світу. У планах Мирослава зібрати кошти та видати ще 50 примірників.

Це моя пам’ятка померлому Маріуполю. Ми розуміємо, що він більше ніколи таким не буде, яким ми його знали, — каже Мирослав Кобилянський.

Раніше ми розповідали, як боєць запорізької ТрО збив ворожий Shahed з автомата.

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