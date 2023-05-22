Розповіді

Історія міста, якого більше не існує. Яким був Сєвєродонецьк до “руского міра” та що пам’ятають місцеві

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Травня 2023, 19:00
Історія міста, якого більше не існує. Яким був Сєвєродонецьк до “руского міра” та що пам’ятають місцеві
Фото: Instagram

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