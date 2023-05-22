История города, которого больше не существует. Каким был Северодонецк до “русского мира” и что помнят местные

Война всегда разрушает. Она отбирает дом, родных, друзей, жизнь. Украина уже никогда не будет такой, как до 2014 года, и тем более такой, какой была до начала полномасштабного вторжения РФ. Оккупанты уничтожили прифронтовые города дотла — и на кадры новой реальности больно смотреть.

Одним из тех городов, которого больше не существует, является и Северодонецк. До 2014 года город был преимущественно пророссийским, у местных были родственники среди россиян, люди часто ездили в РФ на заработки. Но после начала войны все изменилось.

О том, каким был Северодонецк до “русского мира” и во что его превратили россияне, рассказал оператор и фотограф Владислав Кравец, живший в городе.

Каким был Северодонецк до 2022 года

У мужчины — самый большой архив фото города, который сейчас практически полностью уничтожен. Он рассказывает, что до 2016 года Северодонецк был словно “на тормозах”, однако потом его начали строить, озеленять и исследовать.

В своем Instagram он показывает Северодонецк совсем другим, чем его могли видеть туристы или остальные украинцы. Оказывается, город имел свою пустыню и озеро, похожее на Синевир. В итоге даже привычные для больших городов пешеходные зоны с брусчаткой или зарядки от солнечных панелей стали для горожан чем-то фантастическим — город начал развиваться.

— Например, отстроили почти с нуля большой драмтеатр (от которого сейчас остался только фасад). Я с детства помнил этот разбитый фонтан возле него. Официально новый театр открыли в 2018 году, это было здание, выдержанное в старом стиле, но восстановленное по-современному, — вспоминает Владислав.

В 2020 году местные власти также начали восстанавливать заброшенный парк, взялись за строительство большой спортивной площадки в центре города с полями для футбола и баскетбола.

А еще Владислав рассказывает: в области начали строительство первой инновационной деревни.

— Это место с интерактивными столами, где бабушки и дедушки учатся работать на 3D-принтере. Потом, когда туда заехали россияне на танках, начали появляться видео, что они буквально там гадили, ездили по цветам и площадкам, — говорит мужчина.

История города, которого больше не существует. Каким был Северодонецк до “русского мира” и что помнят местные / 4 Фотографии

Со временем стало легче и местному бизнесу. Горожане посещали новые магазины одежды, которые открывались в Северодонецке, даже сами решались на собственное дело. Свой магазин открыли и родители Владислава.

Перед полномасштабным вторжением вместе с МОМ я делал грантовый проект: мы составляли список альтернативных локаций Северодонецка. Например, у нас есть Северодонецка пустыня — большая открытая территория, где сильный ветер; бывший песчаный карьер.

Была и своя Долина смерти на территории бывшего содового завода, озеро в дубовом лесу, аттракцион из старого автобуса в парке.

Известным Северодонецк стал также благодаря заводу Азот, где работало большинство населения города. Парень вспоминает, что когда-то взрослые пугали детей фразами: “Если взорвется Азот, то это уничтожит всю Луганскую область!”.

Парень признается, что хотел сделать что-нибудь для своего города важное. С началом полномасштабного вторжения понял, что уже имеет большие наработки в этом направлении: до 500 фото и до 200 видео почти из всех районов города.

— У меня есть наивная идея снять Северодонецк после того, как его деоккупируют, а потом еще раз после того, как отстроят. Я уже даже договорился с парнем из аэроразведки, — делится планами оператор.

Северодонецк сейчас

В настоящее время в городе, по разным подсчетам, остается от 5 до 30 тыс. населения. Владислав уверяет, что количество жителей не превышает 12 тыс. Преимущественно там остались пророссийские местные, 10% — тех, кто оперирует фразами “лишь бы не стреляли”, а еще 10% — тех, кого в городе держат больные родственники или другие обстоятельства, но которые ждут возвращения Украины.

По словам Владислава, большинство людей все же признают, что после прихода России в городе стало хуже жить. Многие меняют свою позицию в зависимости от власти, а другие — скрывают ее свою вовсе.

Быть нейтральным сейчас — один из лучших вариантов для них. Если они будут явно говорить, что им не хватает Украины, в лучшем случае их просто убьют, а в худшем — будут пытать.

Даже при малейшем намеке на позицию им могут не дать что-то купить или продать, отказать в обслуживании в кафе, ограничить медицинскую помощь, — объясняет Владислав. — Девушки боятся, что когда они будут возвращаться поздно с работы, на них набросятся кадыровцы или буряты.

Одна из моих знакомых говорит, что специально подстриглась под мальчика, чтобы не привлекать к себе внимания и не быть привлекательной для кого-то.

Также Владислав рассказывает, что люди в Северодонецке загадочно умирают. Оккупанты убивают даже тех, кто никак не высказывался против “новой власти”.

— Когда активная фаза завершилась и город оккупировали россияне, в моей квартире жили буряты некоторое время. Там был почти завершен ремонт. Буряты вырвали дверь, поменяли новые окна на свои, сделали отопление. Соседи нам сказали: “Вам еще повезло, у вас они просто жили, а у других не то что унитазы воровали, даже розетки из стен вырывали”.

В списке украденных вещей из квартиры Владислава можно найти и совсем неожиданные: кошачий лоток, огромное зеркало, маркерную доску и посуду.

Все торгово-развлекательные центры в городе разрушены. На территории школы оккупанты открыли… общественный душ. Ирония, как отмечает мужчина, в том, что открывал этот душ парень, который еще в 2014 году стал представителем оккупационных властей, а его мама все это время работала в этой школе.

Владислав убежден, что ближайшие десять лет жить в городе будет просто невозможно: коммуникаций нет, 98% зданий уничтожены и нуждаются в перестройке. В то же время как быть с историческими участками, пока не известно.

Похожую на Северодонецк историю имеет и Бахмут, в котором сейчас идут бои. Читай, каким был Бахмут до начала российско-украинской войны, в нашем материале.

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Фото: jr_vladislav