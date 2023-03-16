При згадці досі проймає пекучим болем! Роковини авіаудару по драмтеатру Маріуполя: як це було

Маріуполь. Місто, яке стало уособленням російського тероризму та українського горя. Місто, на мапі якого не залишилося живого місця. З перших днів повномасштабного вторгнення російські військові знищували життя у Маріуполі, обстрілювали житлові будинки, лікарні, навчальні заклади. Одним із найбільших шрамів цієї війни, який досі пече сильним горем при одній лише згадці, є авіаудар по драмтеатру в Маріуполі.

Сьогодні, 16 березня, роковини одного з найбільших воєнних злочинів росіян цієї війни. Окупанти свідомо вдарили по будівлі, поруч з якою був напис “Діти”. Пригадаймо, як усе було, не дамо світові забути про цей злочин, щоб росіяни якомога швидше отримали своє покарання.

Авіаудар по драмтеатру Маріуполя: як це було

16 березня 2022 року, три тижні як триває повномасштабний наступ росіян. Ще у перший тиждень великої війни лінія фронту активно просувалася до Маріуполя. Люди опинилися під постійними обстрілами російських військових. Ми розповідали не одну історію жителів Маріуполя, багато з них казали, що окупанти спочатку завдавали ударів по житлових районах, а потім “зачищали” їх.

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Налякані постійними обстрілами, жителі міста шукали укриття та змогу виїхати. Сотні мешканців зібралися біля драмтеатру, щоб сховатися в укритті та евакуюватися “зеленими коридорами”.

З обох боків драмтеатру маріупольці великими літерами написали “Дети”, щоб російські військові не обстрілювали будівлю. Цей напис було видно навіть з американських супутників.

16 березня, близько десятої ранку, росіяни скинули на драмтеатр дві потужні авіабомби вагою 500 кг. Про це свідчать результати розслідування Amnesty International. Організація визнала цей удар воєнним злочином.

Amnesty International залучила до розслідування експерта-фізика, щоб визначити вагу вибухівки. Він зміг спроектувати математичну модель вибуху в театрі.

За його висновками, використані бомби мали містити 400-800 кг вибухової речовини.

Аналізуючи авіабомби російського арсеналу, найімовірніше, що це були дві ФАБ. Загальна маса вибухової речовини у них становить 440–600 кг. У той період на прилеглих російських аеродромах базувалися літаки Су-25, Су-30 або Су-34, їх помітили над Півднем України. Удар могли завдати з цих літаків.

Пекло на землі: наслідки авіадуру по драмтеатру Маріуполя

У драмтеатрі Маріуполя перебувало близько тисячі осіб. У приміщенні перебували діти, дорослі, пенсіонери, вагітні та породіллі. Люди розміщувалися у підвалі, гримерках, сцені, на різних поверхах. Найнебезпечнішим був глядацький зал через велику люстру.

За словами очевидиці Надії, вагітних та молодих матусь селили у гримерки з правого боку театру. Людей було надто багато, вони спали просто в коридорах.

У театрі налагодили польову кухню, голодними не залишали нікого. День вибуху у драмтеатрі Маріуполя перетворив життя на пекло.

Скільки людей загинуло після авіаудару по драмтеатру Маріуполя

Досі складно встановити точну кількість загиблих.

25 березня повідомили про 300 загиблих, але Associated Press під час свого розслідування встановив, що ця цифра може зрости до 600.

Amnesty International наголошує, що напередодні удару багато людей виїхали з театру, тож цифра може бути меншою. Складно встановити точну кількість, але зрозуміло, що загинуло кілька сотень людей. А те, що відбувалося навколо театру у перші хвилини після вибуху, не можна уявити у найстрашніших кошмарах та побачити у наймоторошніших фільмах жахів.

Удар припав на задній бік театру. Бомба впала по косій, залетівши з правого крила на задню частину. Надія розповідає, що люди, які перебували у задній частині та правому крилі будівлі, загинули.

Те, що ми побачили навколо, — це були кров та хаос. У людей була істерика. У мене була істерика, — каже вона.

Роковини авіаудару по драмтеатру Маріуполя

25 березня 2022 року російські військові захопили центр Маріуполя. Щоб приховати свій злочин, вони почали фальсифікувати докази. Наприкінці 2022 року росіяни обгородили театр та знесли розбомблену частину.

Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії опублікував відео, яке розповідає про російський воєнний злочин. Разом з Forensis та Forensic Architecture, Центр просторових технологій опитав тих, хто вижив, та сконструював 3D-модель театру. Слова свідків та реконструкція можуть бути використанні у майбутніх судових справах проти Росії. Свідчення очевидців зібрані у документальному фільмі на сайті theater.spatialtech.info.

Напередодні удару по драмтеатру окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Саме тому багато вагітних і породіль переїхали до театру. Раніше ми розповідали про обстріл пологового будинку в Маріуполі та роковини трагедії.

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