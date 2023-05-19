“Зловив”, коли наближався до мене! Як боєць запорізької ТрО збив ворожий Shahed з автомата Калашникова

Військовослужбовець ТрО на позивний Дід вже понад рік захищає країну на Запорізькому напрямку. Чоловік збив ворожий дрон Shahed з автомата Калашникова та отримав почесну нагороду від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Свою історію він розповів Суспільному.

Він згадує, що близько 22:00 вийшов з бліндажа та почув характерний звук ворожого безпілотника.

— Я його “спіймав”, коли він наближався до мене вже на 150 м. Взяв ліхтар та відкрив вогонь. Стріляв одинарними, перемикатися не було часу. Він за секунду пролітає 40 м.

Коли він сховався за горизонтом, перестав видавати звук. Посипалися іскри, мотор почав руйнуватися і потім геть стих. За шість секунд пролунав вибух, — розповідає про збиття Дід.

Чоловік каже: у той день Росія запустила 26 безпілотників, 21 з них збили.

За словами військового, тоді він не думав про свою безпеку, лише про ціль, яку треба знищити. За збиття ворожого дрона чоловік отримав медаль Хрест Хоробрих від головнокомандувача ЗСУ.

Дід пішов воювати у 57 років. До цього він був електромеханіком, після початку служби став зв’язківцем, а зараз — стрілець запорізької територіальної оборони. Військовий ділиться, що найскладніше було на початку повномасштабного вторгнення, адже не було світла, води та зв’язку.

Рідне село бійця було першим, яке звільнив разом із побратимами:

Перше село, яке ми відбили в окупантів, була Полтавка — там, де я народився. Там зустрів своїх друзів дитинства. Повиходили всі, плакали, — згадує він.

Дід каже, що боротимуться, щоб повернути кордони 1991 року, а після перемоги мріє разом із родиною поїхати до Криму.

Українські військові збивають не лише ворожі дрони та ракети. Раніше ми розповідали історію шахтаря Іллі з Донеччини, який збив російський літак Су-25 та гелікоптер Ка-52.

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Фото: Суспільне