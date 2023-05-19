Люди

“Зловив”, коли наближався до мене! Як боєць запорізької ТрО збив ворожий Shahed з автомата Калашникова

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Травня 2023, 19:00
Боєць запорізької ТрО на псевдо Дід збив Shahed з автомата Калашникова

Більше відео
0:04:31
Реабілітаційний табір Gen.Camp — як надають допомогу дітям
Немає тих, хто б когось не втратив! На Прикарпатті надають психологічну допомогу дітям, що пережили жахи війни
0:03:17
Ветерани АТО волонтерять
Пішохідний марафон двох ветеранів АТО: на що збирають кошти захисники України
0:03:29
У Дніпрі лікарі зупинили серце бійцю, щоб провести операцію
Зупинити серце на 15 хвилин, щоб врятувати життя! Як лікарі у Дніпрі провели унікальну операцію українському бійцю
0:03:30
Бойовий медик
Він як янгол охоронець для усіх своїх товаришів… Історія бойового медика із Тернопільщини
Дивитись більше

Останні відео
0:04:11
Боєць запорізької ТрО на псевдо Дід збив Shahed з автомата Калашникова

“Зловив”, коли наближався до мене! Як боєць запорізької ТрО збив ворожий Shahed з автомата Калашникова
0:05:24
Як курортна Миколаївщина стала форпостом півдня України
Як курортна Миколаївщина стала форпостом Півдня України — хроніка подій
0:07:14
Секрети якісного масажу тіла: розповідає масажист
Синці — це норма? Секрети якісного масажу від мануального терапевта
0:04:34
День вишиванки: які здивували найбільше та що в тренді
Тризуби, мечі та булави: які орнаменти з’явилися на вишиванках українців під час війни
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:04:31
Реабілітаційний табір Gen.Camp — як надають допомогу дітям
Немає тих, хто б когось не втратив! На Прикарпатті надають психологічну допомогу дітям, що пережили жахи війни
0:04:28
Батьківщина-мати
Декомунізація триває! На монументі Батьківщина-мати з’явиться герб України
Карта бойових дій в Україні
Погрожують, роздають паспорти та крадуть церкви? Так, це окупанти! Карта бойових дій в Україні 19 травня в режимі онлайн
0:02:26
Виставка російської техніки
Під Харковом поблизу Окружної — російська техніка. Де подивитись на розбите залізяччя ворога
0:03:17
Ветерани АТО волонтерять
Пішохідний марафон двох ветеранів АТО: на що збирають кошти захисники України
Більше відео
Як курортна Миколаївщина стала форпостом півдня України
Читати далі
Як курортна Миколаївщина стала форпостом Півдня України — хроніка подій

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь