Розповіді

На знищення ракети є 20–30 секунд! Військовий, який збив ворожу ціль, розповів про роботу зенітників

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Січня 2023, 23:00
Історія зенітника Тараса Бориса, який збив ракету над Львівщиною
Фото: Армія.Inform

Більше новин
Старий Новий рік 2023 в Україні: дата святкування та традиції
Коли святкують Старий Новий рік 2023: історія та традиції цього дня
Прихисток для ВПО
У тісноті, та не в образі: оазис-прихисток для українців на Харківщині
Книги з новорічною атмосферою — підбірка зимової літератури
Запах мандаринів, рипіння снігу та очікування дива — три книги з новорічною атмосферою
Схуднення
Як прибрати вісцеральний жир — пояснює дієтолог
Дивитись більше

Матеріали по темі

Євген Малолєтка
В об’єктиві — найбільша рана України: Євгена Малолєтку відзначили за фото Маріуполя
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 4 січня
Тактика вогняного валу! Військовий про те, що відбувається у Бахмуті зараз, та про підступні дії росіян
Історія Уляни Протопопової, яка виїхала з окупованого Херсона
“До 23 лютого у мене ще було дитинство, а потім не стало!” Історія 12-річної дівчинки, якій довелося покинути Херсон під час окупації
Історія військового Ярослава, який керував танком на осліп
“Командире, очам кінець, я геть нічого не бачу!” Історія військового, що наосліп керував танком та врятував побратимів

Відео
0:04:34
Прихисток для ВПО

У тісноті, та не в образі: оазис-прихисток для українців на Харківщині
0:06:06
Євген Малолєтка
В об’єктиві — найбільша рана України: Євгена Малолєтку відзначили за фото Маріуполя
0:08:24
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 4 січня
Тактика вогняного валу! Військовий про те, що відбувається у Бахмуті зараз, та про підступні дії росіян
0:04:43
Вибухи у Запоріжжі сьогодні вночі 4 січня 2023 року: що відомо
Велетенська вирва! Росіяни вдарили по житловому району Запоріжжя з С-300
Карта бойових дій в Україні 04.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:48
Чому Росія продовжує використовувати дрони: що треба ля ефективного збиття БПЛА
Скільки ще атакуватимуть дрони? Чому Росія продовжує застосовувати БПЛА та що треба для їх ефективного знищення
0:11:27
Грабський
Транспортна інфраструктура для них є стратегічною ціллю: Грабський про мішені для росіян
Супутник
Запуск українських супутників у космос: що відомо та де дивитися пряму трансляцію
0:02:58
Обстріл Миколаєва
Новорічні “подарунки” Миколаєву від росіян: як оговтується місто після ворожих обстрілів
0:05:12
Андрій Дяченко: юний шашкіст, який збирає гроші для ЗСУ
Цілими днями грає в шашки, щоб зібрати донати на ЗСУ: історія юнака, який займається волонтерством
Більше відео
Історія Уляни Протопопової, яка виїхала з окупованого Херсона
Читати далі
“До 23 лютого у мене ще було дитинство, а потім не стало!” Історія 12-річної дівчинки, якій довелося покинути Херсон під час окупації

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь