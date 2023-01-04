Рассказы

На уничтожение ракеты есть 20–30 секунд! Военный, сбивший вражескую цель, рассказал о работе зенитчиков

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 января 2023, 23:00
Історія зенітника Тараса Бориса, який збив ракету над Львівщиною
Фото: Армия.Inform

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