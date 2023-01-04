На уничтожение ракеты есть 20–30 секунд! Военный, сбивший вражескую цель, рассказал о работе зенитчиков

Украинские силы ПВО показывают высокую эффективность сбивания враждебных целей. Чтобы сбить одну ракету, у военного есть несколько секунд, а подготовка к этому может длиться даже месяцами.

Мы благодарим наших защитников, но должны знать и осознавать, какой ценой им удается защищать небо. Военнослужащий радиотехнической бригады воздушного командования Запад Тарас Борис рассказал Армии.Inform, как сбил российскую ракету над Львовской областью и как военные готовятся к этому.

Об одном из боевых дежурств

Тарас говорит, что мобильные огневые группы, вооруженные переносными зенитно-ракетными комплексами, действуют по всей Украине. Задачей таких групп является уничтожение воздушных целей.

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Одно дежурство военного стало особенным. Ему удалось сбить российскую крылатую ракету. Тогда он был в составе обслуги ПЗРК, в который входят два стрелка.

Когда военные получили сигналы о ракетной опасности, они приготовились к боевой работе.

— Средствами связи оперативный дежурный сообщил нам об ожидаемых секторах и времени появления ракеты. С тех пор все зависело только от меня, — делится Тарас. Он вспоминает: сначала услышал, потом — увидел ракету.

“Выключил” все эмоции и сосредоточился на выполнении задания. Навел почти 20-килограммовую пусковую установку на цель и совершил пуск.

— Секунды ожидания — и потом невероятное ощущение от осознания факта, что остановил полет смертельного железа, которое враг выпустил в сотне километров от этого места для убийства украинцев, — рассказывает Тарас Борис.

Но времени на радость немного. Надо снова готовить ПЗРК. По словам военного, за несколькими секундами успешной работы стоят недели напряженной подготовки, часы утомительного боевого дежурства и тяжелый труд десятков человек. Все они должны действовать, как одно целое.

Военные должны научиться пользоваться оружием и довести свои навыки до автоматизма. На уничтожение цели, говорит Тарас, есть всего 20–30 секунд. Именно столько времени аккумулятор установки может снабдить ее необходимым электротоком. Кроме того, ракета тоже не ждет, она может выйти из зоны поражения.

Надо, чтобы ПЗРК стал продолжением тебя самого. Волнения не должно быть, только спокойные и правильные последовательные действия.

— Кроме психоэмоционального аспекта, есть еще и фактор физической подготовки. Вес пусковой установки с ракетой — около 20 кг, — отмечает мужчина.

Установку следует наводить на цель и удерживать в правильном положении при запуске.

Уничтожение враждебной цели — верхушка айсберга

Запуск противоракетной установки — только верхушка в работе системы противовоздушной обороны страны. Тарас объясняет, что сотни людей круглосуточно работают и несут боевые дежурства. Они проверяют пространство над Украиной и за ее пределами, чтобы найти воздушные цели.

— Этой работой занимаются сотни военнослужащих: локаторщики, связисты, специалисты боевого управления. Благодаря этому я и другие зенитчики знаем, откуда и когда ждать ракет, — подчеркивает мужчина.

Возвращение на службу

24 февраля Тарас, как и все украинцы, проснулся от звуков взрывов. Он отвез семью в безопасное место, а сам вернулся в свою Первую Галицко-Волынскую радиотехническую бригаду. Именно здесь мужчина проходил службу и уволился всего три года назад.

Он отмечает, что тяжелее всего на службе это не видеть родных. Но семья вдохновляет преодолевать трудности.

Мы сражаемся именно ради наших родных, ради их будущего. Это ответственность и обязанность каждого украинца — делать все, что можем, там, где можем, для победы, — отмечает зенитчик.

Тараса с успешным сбиванием ракеты поздравляли и благодарили друзья, родные и собратья. К ним присоединились и командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук и командующий воздушным командованием Запад генерал-майор Алексей Марченко.

Украинские военные решительно настроены на победу и стремятся прогнать врага с нашей земли. Ранее мы рассказывали историю военного Грома о боевом крещении и службе.

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