Демілітаризував ворога на $27 млн — історія шахтаря з Донеччини, який приєднався до ЗСУ

Ілля — старший солдат 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. За освітою він столяр, дев’ять років працював на шахті. Себе називає простим шахтарем.

У середині лютого підписав контракт із ЗСУ. Чоловік хотів потрапити саме до цієї бригади, бо тут служили чи не всі його однокласники.

Уже в березні він вразив першу повітряну ціль — ворожий літак Су-25. Про цей момент він згадує зі сміхом. Каже, що його постійно будили по кожній повітряній тривозі. Того разу його думали не будити, але все ж підняли.

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Я побіг на пост, підійняв Іглу, розвернувся праворуч і бачу, як Су-25 летить саме “животом” до мене. Думав недовго… Вийшла ракета… і все, — розповідає Ілля.

Другим чоловік вразив ворожий гелікоптер Ка-52. Його тоді перекинули ближче до Нью-Йорка на Донеччині. Це був перший день його чергування.

Вартість літака Су-24 — $11 млн, гелікоптера Ка-52 — $16 млн. На таку круглу суму Ілля демілітаризував ворога.

Раніше ми розповідали історію військового Іви, який евакуювався з окупованої Херсонщини.

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