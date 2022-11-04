Демилитаризировал врага на $27 млн — история шахтера из Донецкой области, присоединившегося к ВСУ

Илья — старший солдат 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. По образованию он столяр, девять лет работал на шахте. Себя называет простым шахтером.

В середине февраля подписал контракт с ВСУ, мужчина хотел попасть именно в эту бригаду, потому что здесь служили почти все его одноклассники.

Уже в марте он поразил первую воздушную цель — вражеский самолет Су-25. Об этом моменте он вспоминает со смехом. Говорит, что его постоянно будили по каждой воздушной тревоге. В тот раз его думали не будить, но все же подняли.

Сейчас также смотрят

Я побежал на пост, поднял Иглу, развернулся направо и вижу, как Су-25 летит именно “животом” ко мне. Думал недолго… Вышла ракета… И все, — рассказывает Илья.

Вторым мужчина поразил вражеский вертолет Ка-52. Его тогда перебросили поближе к Нью-Йорку в Донецкой области. Это был первый день его дежурства.

Стоимость самолета Су-24 — $11 млн, вертолета Ка-52 — $16 млн. На такую круглую сумму Илья демилитаризировал врага.

Ранее мы рассказывали историю военного Ивы, который эвакуировался из оккупированной Херсонской области.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!