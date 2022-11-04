Люди

Демилитаризировал врага на $27 млн — история шахтера из Донецкой области, присоединившегося к ВСУ

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 ноября 2022, 08:30

Больше видео
0:04:14
Татьяна NoScar
“Думала, что никто со мной не будет общаться!” История девушки, лицо которой изувечила война
0:02:00
Евдокия Терен
Четыре сына и два внука в ВСУ, а две дочери — под оккупацией: история женщины, которая ждет дома своих 15 детей
0:04:25
Валентина Зубко
Каждый день мог стать последним: боевой медик рассказала, что пережила в российском плену
0:01:38
Екскурсія по бліндажу
Не только безопасно, но и комфортно! Экскурсия по блиндажу от бойцов ВСУ
Смотреть больше

Последние видео
0:02:31
Комунальники

Рыцари с метлами вместо мечей: столичные коммунальщики спасают Киев от разрухи
0:02:35
Історія шахтаря Іллі з Донеччини, що збив Су-25 та Ка-52
Демилитаризировал врага на $27 млн — история шахтера из Донецкой области, присоединившегося к ВСУ
0:04:14
Татьяна NoScar
“Думала, что никто со мной не будет общаться!” История девушки, лицо которой изувечила война
Карта бойових дій в Україні 04.11.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 4 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:28
Лікарі
Давление скачет даже после деоккупации: как в освобожденной Херсонской области медики возвращают людей к жизни
0:02:33
буржуйки для військових
Тепло в каждый блиндаж! Как супруги изготовляют буржуйки для военных
0:02:00
Евдокия Терен
Четыре сына и два внука в ВСУ, а две дочери — под оккупацией: история женщины, которая ждет дома своих 15 детей
Як виготовляють бронежилети в Україні для дорослих і дітей
Бронежилет — не металл, обмотанный скотчем: как производят броники для взрослых и детей в Украине
0:00:41
Обмін полоненими 3 листопада: 107 військових повернули з полону в Україну
Новый обмен пленными! Вернули 107 военных — защитники Азовстали и добровольцы, которые летали в Мариуполь
Як йтиме війна взимку — Жданов спрогнозував перебіг війни
Паузы не будет! Какими будут события на фронте зимой — прогноз Жданова
Больше видео
Комунальники
Читать дальше
Рыцари с метлами вместо мечей: столичные коммунальщики спасают Киев от разрухи
Татьяна NoScar
Читать дальше
“Думала, что никто со мной не будет общаться!” История девушки, лицо которой изувечила война

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь