“Поймал”, когда приближался ко мне! Как боец запорожской ТрО сбил вражеский Shahed из автомата Калашникова

Военнослужащий ТрО с позывным Дед уже больше года защищает страну на Запорожском направлении. Мужчина сбил вражеский дрон Shahed из автомата Калашникова и получил почетную награду от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Свою историю он рассказал Суспільному.

Он вспоминает, что около 22:00 вышел из блиндажа и услышал характерный звук вражеского беспилотника.

— Я его “поймал”, когда он приближался ко мне уже на 150 м. Взял фонарь и открыл огонь. Стрелял одинарными, переключаться не было времени. Он за секунду пролетает 40 м.

Когда он скрылся за горизонтом, перестал издавать звук. Посыпались искры, мотор начал разрушаться и потом совсем стих. Через шесть секунд раздался взрыв, — рассказывает о сбитии Дед.

Мужчина говорит, что в тот день Россия запустила 26 беспилотников, 21 из них сбили.

По словам военного, тогда он не думал о своей безопасности, только о цели, которую нужно уничтожить. За сбивание вражеского дрона мужчина получил медаль Крест Храбрых от главнокомандующего ВСУ.

Дед пошел воевать в 57 лет. До этого он был электромехаником, после начала службы стал связистом, а сейчас — стрелок запорожской территориальной обороны. Военный делится, что сложнее всего было в начале полномасштабного вторжения, ведь не было света, воды и связи.

Родное село бойца было первым, которое освободил вместе с собратьями:

Первое село, которое мы отбили у оккупантов, была Полтавка — там, где я родился. Там встретил своих друзей детства. Вышли все, плакали, — вспоминает он.

Дед говорит, что будут бороться, чтобы вернуть границы в 1991 года, а после победы мечтает вместе с семьей поехать в Крым.

Украинские военные сбивают не только вражеские дроны и ракеты. Ранее мы рассказывали историю шахтера Ильи из Донецкой области, сбившего российский самолет Су-25 и вертолет Ка-52.

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Фото: Суспільне