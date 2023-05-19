Сердца их — сталь! Годовщина плена защитников Мариуполя: как это было, кого освободили и как борются за тех, кто в неволе

Помнишь, что было год назад? Освобождение Киевской области, подписание ленд-лиза, победа на Евровидении и начало битвы за Донбасс. Но самой горячей точкой на карте стали Мариуполь и металлургический завод Азовсталь, к которому были прикованы не только глаза мира, но и мысли и сердца украинцев.

После 86-дневной обороны города, 82 суток из которых были в полном окружении, украинские защитники покинули последний бастион города по приказу и попали в плен.

Завершающий этап выхода из Азовстали прошел 20 мая. Надежды на деблокаду Мариуполя сменились ожиданиями скорейшего обмена и возвращения на подконтрольную Украине территорию. Однако прошел ровно год, а большинство защитников по-прежнему остаются в российском плену.

Бойцы Азова, 15 БрОП, 12 БрОП, 36 ОБр морской пехоты, 503 ОБМП, 109 ОБр ТрО, 107 ОБр ТрО, Нацполиции КОРД, ГПСУ, в частности Донецкого пограничного отряда и 23-го отряда морской охраны, продолжают свою борьбу. Но теперь это битва за выживание в неволе, которая неизвестно когда закончится.

Вікна к годовщине плена защитников и защитниц подготовили для тебя материал, состоящий из двух блоков. Первый — хронология битвы за Мариуполь, в том числе боев за Азовсталь.

Во втором мы пообщались с пресс-секретарем Ассоциации семей защитников Азовстали и бывшим командиром пресс-службы полка Азов Марианной Хомерики.

Марианна Хомерики рассказала Вікнам:

сколько азовцев сейчас в плену;

сколько защитников Азовстали удалось освободить за последний год;

как Ассоциация помогает родственникам пленных преодолеть боль и бороться за освобождение других пленников;

как украинское общество может помочь пленным защитникам и их семьям;

какую информацию относительно российского плена следует распространять, а какую — нет;

что больше всего огорчает вернувшихся из плена украинских защитников.

Хронология битвы за Мариуполь и боев за Азовсталь

Долгое время война в Украине была заметна и очевидна не для всего мира. Однако российские оккупанты терроризируют украинское мирное население и пытаются захватить наши дома еще с 2014 года. Исключением не стал и Мариуполь.

Еще девять лет назад город стал мишенью для захватчиков, которые несколько раз в апреле 2014 года пытались взять под контроль здание горсовета. Но уже 13 июня Мариуполь был освобожден подразделениями батальонов Азов, Днепр и других.

Бои за город шли еще долгие годы после этого. Однако одной из наиболее значимых для мира стала та битва, которая началась в конце февраля 2022 года и продемонстрировала миру настоящую мощь украинских защитников и защитниц.

В два часа ночи 24 февраля прогремели взрывы — началось сражение за Мариуполь, которое длилось 86 дней. Уже через четыре дня город окружили российские оккупанты.

С первых минут полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины город оказался под плотным вражеским огнем, интенсивность которого со временем только нарастала. Ситуация уже с первых дней стала критической: отсутствовал свет, вода, отопление, связь и продукты.

9 марта российские оккупанты авиаударом уничтожили роддом и больницу в центре города. Уже через несколько суток захватчики совершили очередной акт терроризма и 16 марта нанесли авиаудар по Мариупольскому театру, который мирные жители города использовали в качестве бомбоубежища. Это до сих пор считается одной из самых памятных и масштабных трагедий, где погибли по меньшей мере 300 человек.

Несмотря на все, украинские защитники продолжали ликвидировать вражескую технику и живую силу врага, в том числе и командиров захватчиков, участвовавших в преступных военных вмешательствах на территорию других стран.

18 марта началась оборона Азовстали, а уже 21 марта был совершен успешный рейс вертолетом на завод. Эта операция позволила доставить провизию защитникам и забрала раненых в Днепр.

Как отмечал основатель и первый командир Азова Андрей Белецкий, под эгидой ГУР Минобороны с конца марта было проведено пять успешных попыток доставки вертолетами подкрепления, вооружения, лекарств и других необходимых вещей защитникам Мариуполя.

Но пока продолжались бои в городе, российские оккупанты уже начали депортацию местных, а также продолжили разрушать жилищный фонд. Только на начало апреля 2022 года, по данным горсовета Мариуполя, разрушены 90% инфраструктуры.

Уже 12 апреля подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты было вынуждено пойти на прорыв в Азовсталь, чтобы выйти из окружения и соединиться с Азовом. В то же время начали появляться сообщения, что, вероятно, РФ могла осуществить химическую атаку на оказавшийся в полной осаде оккупантов завод.

В конце апреля украинские защитники стали подчеркивать необходимость проведения процедуры экстракции. Ранее похожая на нее операция была осуществлена во время Второй мировой войны в Дюнкерке.

Раненых воинов и мирных людей фактически нечем кормить. Заканчивается и вода, — рассказывала лейтенантка полка Азов с позывным Нава о ситуации на Азовстали.

В то же время в картину массового захоронения пыталась превратить российская авиация в металлургический завод своими бомбами. А уже 4 мая оккупанты начали штурм Азовстали.

Именно в этот день командир Азова Денис Прокопенко сообщил, что захватчикам удалось попасть на территорию завода.

Ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону!

15 мая враг обстрелял завод зажигательными снарядами. Но уже на следующий день высшее военное командование Украины отдало приказ командирам подразделений, которые находились на Азовстали, сохранить жизнь личного состава.

— В управлении подразделениями всегда есть риск. На войне нет полностью безопасных планов и сделок, ты всегда рискуешь. Главное — осознать, просчитаны ли все риски, проработан ли план Б, отдался ли ты полностью этому плану, который должен сочетать в себе выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава, — обратился к украинцам Денис Прокопенко 16 мая 2022 года.

Возможно, поэтому война — это искусство, а не наука: когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками.

С 16 по 20 мая 2439 украинских защитников в несколько этапов вышли с металлургического завода Азовсталь после 86 дней обороны Мариуполя и попали в российский плен.

Несмотря на все обещания международных организаций, условия пребывания защитников в Новоазовске и Еленовке не были проконтролированы.

В ночь на 29 июля на территории исправительной колонии в Еленовке РФ организовала массовое убийство украинских военнопленных, в том числе азовцев.

Известна приблизительная цифра погибших азовцев в теракте в Еленивке после обороны Мариуполя, который произошел в ночь на 29 июля, — это 52 человека, — отметила пресс-секретарь Ассоциации семей защитников Азовстали Марианна Хомерики.

Сколько защитников и защитниц Азовстали находятся в плену

По данным Ассоциации семей защитников Азовстали, сейчас в плену находятся более 1900 защитников и защитниц, которые держали оборону на металлургическом заводе.

Из Азова чуть более 700 бойцов остается в плену, — говорит Марианна Хомерики.

Сколько защитников Азовстали удалось освободить из плена

Как объясняет пресс-секретарь Ассоциации семей защитников Азовстали, точно назвать цифру пока невозможно, поскольку некоторые обмены были непубличными.

Однако точно можно отметить, что всего из Азовстали удалось освободить более 500 человек.

В настоящее время Ассоциация семей защитников Азовстали тесно сотрудничает с Координационным штабом по обращению с военнопленными, к работе которого вовлечены все структуры и ведомства, в частности ГУР МО.

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Как Ассоциация помогает родным пленных преодолеть боль и бороться за освобождение других пленных

Марианна Хомерики говорит, что Ассоциация семей для этого проводит встречи с психологами для родственников, устраивает регулярные встречи с юристами.

Также постоянно организуются спортивно-массовые мероприятия, в которые принимают участие семьи с детьми.

В частности, 5 мая ко Дню рождения Азова был проведен забег на ВДНХ в Киеве. В нем принимали участие около 500 человек офлайн и 324 онлайн из разных городов и стран.

Как украинское общество может помочь пленным защитникам и их семьям

Мы призываем общество поддержать тему плена защитников Азовстали информационно. Просим распространять месседжи, которыми мы делимся, ведь очень важно помнить, что, несмотря на прошедший год, большинство защитников Азовстали до сих пор находятся в плену.

Марианна Хомерики добавляет, что самое малое, что можно сделать, — начать поддержку репостов с информацией о плене. Также можно создавать муралы для поддержки пленных.

— Также призываем малый бизнес поддерживать пленных и их семьи — размещать в своих заведениях плакаты на их поддержку, помогать нам собирать донаты на проект Нарешті ти вдома, который призван достойно встретить военных из плена и обеспечить их всеми необходимыми вещами.

Кроме того, важно донатить на помощь семьям пленных, ведь многие лишились в Мариуполе дома и всех своих вещей.

И без поддержки своих мужей должны выживать в других городах, начиная жизнь с нуля.

Какую информацию по поводу российского плена следует распространять, а какую — нет

Пресс-секретарь Ассоциации семей защитников Азовстали объясняет, что распространять можно и стоит сообщения о количестве защитников, находящихся в плену, а также информацию о нарушении статей Женевской конвенции россиянами относительно пленных.

Марианна Хомерики добавляет, что, кроме того, можно напоминать о беспомощности международных организаций, которые должны следить за условиями содержания в плену защитников и предоставлять связь пленным с родными.

Пока родные защитников не знают ничего об их состоянии здоровья и условиях пребывания. По словам пресс-секретаря, это очень их подавляет.

Стоит подчеркивать, что плен защитников Азовстали был по приказу, а не добровольно, и что их должны были обменять максимум за три-четыре месяца, а затянулось все на год — и это огромная катастрофа.

А вот чего не рекомендуют делать, так это распространять личные данные людей, которые до сих пор в плену, поскольку неизвестно, как это может против них обернуться.

Что больше всего огорчает вернувшихся из плена украинских защитников

Вернувшихся из плена защитников и защитниц Азовстали, по словам Марианны Хомерики, подавляет то, что много собратьев еще в плену.

Это мешает им дышать дома полной грудью.

— Постоянно все, кого удалось вернуть, говорят: думали, что большинство защитников уже дома и именно их обмен уже последний. И очень грустно им говорить, что это не так.

Россия годами издевалась не только над украинцами, но и над крымскими татарами. Кровавый диктатор хотел уничтожить их как физически, так и на бумаге. Вчера был День борьбы за права крымскотатарского народа. Читай, какую боль пережили люди и как она повторяется снова.

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