Страшная годовщина российского обстрела роддома в Мариуполе — как это было

Мариуполь. 9 марта 2022 года. 14-й день полномасштабного вторжения россиян. К тому времени город уже был в осаде.

Оккупанты обстреливали все из артиллерии и авиации, в том числе ударили по роддому №2. Матери с новорожденными детьми оказались под завалами.

Тогда пострадали 17 человек: дети, женщины, врачи. Трое погибли, в их числе один ребенок. Настоящее циничное преступление против человечества, подробно задокументированное благодаря журналистам.

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Россияне сначала назвали эту трагедию театральной постановкой, но на следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров все-таки признал, что Россия нанесла авиаудар по мариупольскому роддому.

Россияне критически повредили или уничтожили не менее 80% медицинской инфраструктуры Мариуполя. Такие подсчеты провели в Украинском центре здравоохранения.

Напомним, что в Мариуполе россияне разбомбили детскую больницу и роддом прямым авиаударом. Смотри, какие были первые кадры с места происшествия.

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