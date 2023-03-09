Страшні роковини російського обстрілу пологового будинку в Маріуполі — як це було

Маріуполь. 9 березня 2022 року. 14 день повномасштабного вторгнення росіян. На той час місто вже було в облозі.

Окупанти обстрілювали все з артилерії та авіації, зокрема вдарили по пологовому будинку №2. Матері з новонародженими дітками опинились під завалами.

Тоді постраждало 17 осіб: діти, жінки, лікарі. Троє загинули, серед них одна дитина. Справжній цинічний злочин проти людства, який детально задокументували завдяки журналістам.

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Росіяни спершу назвали цю трагедію театральною постановою, але наступного дня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров усе-таки визнав, що Росія завдала авіаудару по маріупольському пологовому будинку.

Росіяни критично пошкодили або знищили щонайменше 80% медичної інфраструктури Маріуполя. Такі підрахунки зробили в Українському центрі охорони здоров’я.

Нагадаємо, що в Маріуполі росіяни розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок прямим авіаударом. Дивись, якими були перші кадри з місця події.

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