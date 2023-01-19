Готові були прикривати новонароджених собою — історія лікарні, яку обстріляли росіяни під час окупації Тростянця

З перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Тростянець опинився в окупації. Російські військові, як справжні людожери, обстрілювали пологовий будинок з танка. Але наші молоді матусі та герої в білих халатах вибороли у безпросвітної темряви маленьких українців.

Зараз наймолодшим героям цієї історії по 10–11 місяців, вони у безпеці поруч з батьками. Ми ж розповімо про тих, чий службовий обов’язок врятував десятки життів.

Лікарі, як зазвичай, вийшли на роботу, готувалися прийняти чергові пологи. Тоді вони не думали, що вийдуть з роботи лише через місяць.

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Завідувачка акушерського-гінекологічного відділення Тростянецької міської лікарні Тетяна Сидоренко каже, що їх лишилося десятеро осіб. Окупанти облаштували навпроти лікарні один із блокпостів.

Ними кишіло. Ми їх бачили з вікна, танки стояли. У них там, схоже, штаб був, — каже Тетяна.

Окупація застала всіх зненацька, багато вагітних не встигли виїхати з Тростянця. Тож завідувачка пологового вирішила діяти на випередження. Працівники раніше поклали у відділення тих, хто по термінах мав скоро народжувати, адже росіяни не випускали з лікарні й не давали швидкій заїжджати.

Персонал і пацієнтки вимушені були оселитися в коридорі, адже почалися обстріли. Під час повітряної тривоги усі спускалися у сховище. Кожного разу пологи в окупації нагадували сценарій голлівудського фільму. Одного разу жінка наважилася йти пішки до лікарні через окуповане місто, адже в неї почалися перейми.

А 18 березня працівники побачили, як на лікарню суне російський танк. Він вистрілив у лікарню прицільно та свідомо. Окупанти знали, що в лікарні військових не було. Під час обстрілу пацієнти були у підвалі, тому, на щастя, ніхто не постраждав.

Але ворог пошкодив комунікації та опалення лікарні. Не було світла й перестали працювати помпи. Тоді в укритті була і Яна Шевченко, в неї почалися пологи. Лікарі завели її в оглядову й приймали пологи там у суцільній темряві.

Вони вирішили: якщо почнеться обстріл, вікна прикриватимуть собою. Яна народила двійню — Марію та Анну.

За місяць окупації у відділені прийняли вісім пологів. Одна дитина навіть народилася у підвалі. Зараз тут вже облаштували пологовий зал, а тоді був холод та темрява. Попри це медики рятували новонароджених, як могли. Пощастило, що тоді не довелося жодну вагітну оперувати.

Коли росіяни почали відходити, бомбили все. Знищили операційне, травматологічне відділення, чи не найбільше постраждало пологове.

Україна робить усе, щоб покарати воєнних злочинців. Стало відомо, хто з росіян обстріляв лікарню у Тростянці, їх оголосили у міжнародний розшук.

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