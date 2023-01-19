Люди

Готові були прикривати новонароджених собою — історія лікарні, яку обстріляли росіяни під час окупації Тростянця

Христина Величанська 19 Січня 2023, 10:00
Лікарня в Тростянці: обстріли пологового під час окупації

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