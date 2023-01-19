Готовы были прикрывать новорожденных собой — история больницы, которую обстреляли россияне во время оккупации Тростянца

С первых дней широкомасштабного вторжения России в Украину Тростянец оказался в оккупации. Российские военные, как настоящие монстры, обстреливали роддом из танка. Но наши молодые мамы и герои в белых халатах завоевали в беспросветной тьме маленьких украинцев.

Сейчас самым молодым героям этой истории по 10–11 месяцев, они в безопасности рядом с родителями. Мы же расскажем о тех, чей служебный долг спас десятки жизней.

Врачи, как обычно, вышли на работу, готовились принять очередные роды. Тогда они не думали, что выйдут с работы только через месяц.

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Заведующая акушерско-гинекологическим отделением Тростянецкой городской больницы Татьяна Сидоренко говорит, что их осталось десять человек. Оккупанты обустроили напротив больницы один из блокпостов.

Ими кишело. Мы их видели из окна, танки стояли. У них там, похоже, штаб был, — говорит Татьяна.

Оккупация застала всех врасплох, многие беременные не успели уехать из Тростянца. Поэтому заведующая роддомом решила действовать на опережение. Работники раньше положили в отделение тех, кто по срокам должен скоро рожать, ведь россияне не выпускали из больницы и не давали скорой заезжать.

Персонал и пациентки были вынуждены поселиться в коридоре, ведь начались обстрелы. Во время воздушной тревоги все спускались в убежище. Каждый раз роды в оккупации напоминали сценарий голливудского фильма. Однажды женщина решилась идти пешком в больницу через оккупированный город, ведь у нее начались схватки.

А 18 марта работники увидели, как на больницу двигается российский танк. Он выстрелил в больницу прицельно и намеренно. Оккупанты знали, что в больнице военных не было. При обстреле пациенты были в подвале, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

Но враг повредил коммуникации и отопление больницы. Не было света и перестали работать насосы. Тогда в укрытии была и Яна Шевченко, у нее начались роды. Врачи завели ее в смотровую и принимали роды там в темноте.

Они решили: если начнется обстрел, окна будут прикрывать собой. Яна родила двойню — Марию и Анну.

За месяц оккупации в отделении приняли восемь родов. Один ребенок даже родился в подвале. Сейчас здесь уже обустроили родзал, а тогда был холод и тьма. Несмотря на это, медики спасали новорожденных, как могли. Повезло, что тогда не пришлось ни одну беременную оперировать.

Когда россияне начали отходить, бомбили все. Уничтожили операционное, травматологическое отделение, больше всего пострадало родильное.

Украина делает все, чтобы наказать военных преступников. Стало известно, кто из россиян обстрелял больницу в Тростянце, их объявили в международный розыск.

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