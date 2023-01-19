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Готовы были прикрывать новорожденных собой — история больницы, которую обстреляли россияне во время оккупации Тростянца

Кристина Величанская 19 января 2023, 10:00
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