Люди

Пережити “підвал” вдалося не всім! Жахливі історії про російський полон у Тростянці

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 21 Серпня 2022, 21:00
Історії людей, що пережили російський полон у Тростянці

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