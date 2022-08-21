Пережити “підвал” вдалося не всім! Жахливі історії про російський полон у Тростянці

Будь-кого підозрілого — “на підвал”. У Тростянці росіяни влаштовували катівню, де знущалися з полонених українців. Облаштували її у підвалі залізничного вокзалу. Російські військові зайняли у сховищі більшість кімнат, але одну приготували спеціально для полонених.

До людей ставилися жорстоко: руки зв’язували дротом, били й, фактично, не годували. Ті, кого тримали “на підвалі”, з жахом згадують цей страшний час… Пережити його вдалося не всім.

Місто росіяни окупували з перших днів повномасштабного вторгнення і тримали рівно місяць — до 25 березня. Олександр Фаізов — один із колишніх в’язнів катівні у Тростянці. Його забрали просто з дому. Запідозрили у шпигунстві. До катівні кинули після того, як не змогли увімкнути його телефон. На вокзал потягли із зав’язаними очима.

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Допитували, били постійно, можливо, першу добу. Коли очі зав’язані, не відчуваєш часу, — згадує Олександр.

З тими, хто чинив спротив, були особливо жорстокі.

Інший полонений Анатолій Савченко показує сліди катувань, які залишилися на тілі п’ять місяців потому! Чоловіка покарали за те, що роздавав гуманітарку не там, де треба. Руки та ноги чоловіка зв’язали тросами, окупантам здалося, що Анатолій — коректор вогню.

У катівні росіяни тримали тих, кого підозрювали передусім у зв’язках із партизанами чи армійцями. Міський голова Тростянця Юрій Бова розповідає:

— Вони хапали людей з вулиці, коли по росіянах били ЗСУ. Вони ж розуміли, що хтось на них наводить. Питали, де мер та сили тероборони. А також, як можна пройти на Охтирку.

Нас не випускали, ми сиділи навприсядки. Нам не дозволяли ні розмовляти, ні вставати, — каже Олександр Фаізов.

У кімнаті з чоловіком було щонайменше п’ятеро осіб. Катування витримали не всі. Кілька жертв померли на його очах. Коли росіяни тікали, полонених лишили замкненими. У Тростянці від російських злочинів, каже мер, загинули близько 50 осіб. А ще 18 — досі не вдалося знайти.

Російські військові знущаються з українців у полоні. Про це не раз розповідали ті, кому пощастило повернутися. Раніше ми розповідали історію Віктора Кукуюка про 109 днів полону.

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