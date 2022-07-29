Розповіді

Окупанти спалили конюшню й 13 коней, а потім знущалися з людей. Історія чоловіка, який перебував у російському полоні 109 днів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Липня 2022, 11:00
Віктор Кукую: житель Чернігівщини розповів про жахіття російського полону
Фото: Pexels, Українська Правда. Життя

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