Рассказы

Оккупанты сожгли конюшню и 13 лошадей, а затем издевались над людьми. История мужчины, находившегося в русском плену 109 дней

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 июля 2022, 11:00
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Фото: Украинская Правда. Жизнь, Pexels

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