Оккупанты сожгли конюшню и 13 лошадей, а затем издевались над людьми. История мужчины, находившегося в русском плену 109 дней

Российские военные совершают преступления против мирного населения, и эта история — одно из доказательств. Герой истории — Виктор Кукуюк, ему 42 года. Он почти четыре месяца провел в плену россиян, хотя не является военным.

Сам мужчина из Черниговской области, но попал в плен в Гостомеле, где работал в конно-спортивном комплексе Александрия.

Несмотря на начало войны, не могли покинуть лошадей

Мужчина с детства любил лошадей и умел ухаживать за ними, поэтому охотно поехал на работу 23 февраля. Родным не сказал, потому что хотел сначала устроиться на работу, но на следующий день началась полномасштабная война.

— В первый же день повсюду стояли блокпосты, полетели вертолеты, начались массированные обстрелы. Бомбили Гостомельский аэропорт, уничтожили Мрию… Мы, работники комплекса, остались сами, потому что владельцы из Бучи уже не могли добраться до нас. Нам уехать оттуда тоже было невозможно. И не только из-за бомбардировки Гостомеля — мы не могли покинуть лошадей, — рассказывает Виктор.

В конюшне мужчины было 13 животных, а у его друга и коллеги Артура — 19. Лошадей надо было кормить, поить. Воду конюхи таскали бочками. А вот с едой для животных было сложно, корм привезти не могли. Поэтому семь тюков сена, которые остались, растягивали и делили, как могли.

Как российские военные захватили конюшню

Уже к вечеру 2 марта вражеский снаряд попал в конюшню. Она загорелась, и на территорию вошли оккупанты.

— Слышим: подошли. Рядом бросили гранату. Тогда выбили пластиковое окно, и вдруг я услышал слово “граната”. Когда через секунду понял, куда будут бросать, меня словно подбросила какая-то сила. Я вскочил и как был, босой, вышел к ним. Говорю: “Мы простые рабочие”, — рассказывает мужчина.

Однако россияне не верили работникам конюшни и считали, что они минометчики.

Нам связали руки. Прикладами автоматов били так, что пломбы из зубов вылетели. Сказали, если найдут рядом военных — нас расстреляют, — вспоминает Виктор.

Артур и Виктор умоляли российских военных не трогать животных, просили выпустить их из пылающей конюшни. Но оккупанты ничего не сделали, кони погибли.

— Их там было 13. Они никогда не стояли в конюшне тихо, всегда чем-то стучали-громыхали, ржали, визжали. А когда загорелось, зависла полная тишина, немая. Лошади не издали ни звука! Эти разумные животные все понимали, все чувствовали. Так и погибли, молчаливые… — с грустью вспоминает Виктор.

Пребывание в плену

После этого мужчин увезли в Гостомельский аэропорт, как они поняли из разговоров, ведь глаза были завязаны.

— Начали допрашивать: откуда, военный ли, как и за что задержали. Снимали на видео. Мою серебряную цепочку, крестик и оберег, а также телефон сразу забрали. Банковскую карту, кошелек, 1100 грн — тоже. У Артура отобрали и документы, а я успел незаметно спрятать свой паспорт в одном из многочисленных карманов безрукавки, — вспоминает Виктор.

По словам мужчины, там было еще около 40 пленных. Всех перевели в помещения-холодильники. Там не было ни света, ни тепла. Люди пробыли там четыре дня. Еды и воды давали мало: 2 л на 20 человек. В туалет не выпускали.

7 марта Виктора и других пленных самолетом доставили на территорию России. Там был палаточный городок для пленных: около 20 палаток, в каждом — по 14 человек. Российские военные говорили, что после допросов невоенных украинцев отпустят — обманули.

— Допрашивали неделю, не верили, что гражданский, правда, не избивали. А уже в Курске, в СИЗО № 1, куда перевели 14 марта, доставалось и гражданским, и военным. С нами еще четыре женщины были.

Всех обзывали последними словами, били дубинками, электрошокерами, кричали: “Это вам за Беркут, за Майдан”.

Мне постоянно доставалось по ногам. Не верили, что я не военный, из-за татуировки на левой руке латиницей “Каждый сам творец своей судьбы”. Паспорт не удалось спрятать, нашли, когда переодевался в тюремную робу, — рассказывает мужчина.

15 марта украинских пленников перевели в женскую исправительную колонию № 4 в Курске. Там над украинцами издевались больше, чем раньше. Ломали ребра, носы, руки, ноги. А потом лечили — давали обезболивающее. И снова били.

Виктор, как мог, убеждал товарищей: хотите выжить — ешьте! Хотя это и сложно было едой назвать, не то, чтобы есть. Было трудно вести счет времени. Научились определять только полдень.

Мужчина уверяет, что все пленные надеялись на обмен. Втайне обменивались номерами телефонов своих родных и заучивали их наизусть, чтобы в случае обмена передать весточку.

Возвращение домой

27 марта Виктор Кукуюк вместе с другими пленными проделал сложный путь в Севастополь. Там украинцев снова допрашивали, однако уже не избивали, и убеждали, что Украина не идет на обмен.

— 18 апреля утром нас пятерых, среди них и мой друг Артур, с завязанными глазами и связанными руками повезли на обмен куда-то в Херсонскую область, ближе к Николаеву, — говорит Виктор.

Обменяли на россиян, видел их четырех женщин и одного мужчину. Удивился, что все с большими сумками. Что в них — неизвестно. У нас ничего не было, кроме одежды на теле, — вспоминает мужчина.

Освобожденных обследовали в медцентре. У Виктора ухудшился слух и зрение, был перелом наружной косточки правой голени. Затем мужчина прошел еще одно обследование и добрался домой.

Когда Виктор вернулся домой и увидел родных — заплакал. Обнял дочь, которая тоже плакала, и не мог поверить, что вернулся.

В последний раз дочь общалась с папой 2 марта. С тех пор Наталья пыталась сделать все, чтобы узнать информацию об отце и вернуть его.

— Мы все вместе постоянно молились о нем. И верили, что он жив. Я понимала, что он не полезет на рожон, он будет делать все, чтобы сохранить себя для нас. От мамы я взяла только слезливость — могу плакать от фильма, от песни и просто от эмоций. А от отца у меня все остальное, — говорит дочь.

Наталья говорит: новость о возвращении отца из плена — лучшее, что случалось с ней в жизни.

Виктор после плена иначе стал ценить дом и семью, а его дочь благодарна всем знакомым за поддержку и помощь.

Россияне берут в плен мирных украинцев и всех, кто проявляет украинскую позицию. Ранее мы рассказывали историю испанца Мариано Гарсия Калатаюд, который находится в российском плену. Мужчина помогал военным и возил помощь на Восток.

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