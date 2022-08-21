Люди

Пережить “подвал”удалось не всем! Ужасные истории о пережитом в российском плену в Тростянце

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 21 августа 2022, 21:00
Історії людей, що пережили російський полон у Тростянці

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