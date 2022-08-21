Пережить “подвал”удалось не всем! Ужасные истории о пережитом в российском плену в Тростянце

Всех подозрительных — “на подвал”. В Тростянце россияне устроили пыточную, в которой издевались над пленными украинцами. Обустроили ее в подвале железнодорожного вокзала. Российские военные заняли в подвале большинство комнат, но одну из них оборудовали специально для пленных.

К людям относились жестоко: руки связывали проволокой, избивали и фактически не кормили. Те, кого держали “на подвале”, с ужасом вспоминают это страшное время… Пережить его удалось не всем.

Город россияне оккупировали с первых дней полномасштабного вторжения и держали ровно месяц — до 25 марта. Александр Фаизов — один из бывших узников пыточной в Тростянце. Его забрали прямо из дома. Заподозрили в шпионаже. В пыточную бросили после того, как не смогли включить его телефон. На вокзал потащили с завязанными глазами.

Допрашивали, избивали постоянно, возможно, первые сутки. Когда глаза завязаны, не чувствуешь времени, — вспоминает Александр Фаизов.

С теми, кто сопротивлялся, были особенно жестокими.

Еще один пленный, Анатолий Савченко, показывает следы пыток, которые держатся на теле уже пять месяцев! Мужчину пытали за то, что раздавал гуманитарку не там, где нужно. Руки и ноги мужчины связали тросами, оккупантам показалось, что Анатолий — корректировщик огня.

В пыточной россияне держали тех, кого подозревали прежде всего в связях с партизанами или армейцами. Городской голова Тростянца Юрий Бова рассказывает:

— Они хватали людей с улицы, когда по россиянам прицельно били ВСУ. Они понимали, что кто-то наводит на них (огонь). Спрашивали, где мэр и силы терробороны. А также, как можно пройти на Ахтырку.

Нас не выпускали, мы сидели на корточках. Нам не разрешали ни разговаривать, ни вставать, — говорит Александр Фаизов.

В комнате с мужчиной было по меньшей мере пять человек. Пытки выдержали не все. Несколько жертв умерли на его глазах. Когда россияне бежали, пленных оставили взаперти.

В Тростянце от преступлений российских военных, говорит мэр, погибли около 50 человек. А еще 18 — до сих пор не удалось найти.

Российские военные пытают украинцев в плену. Об этом не раз рассказывали те, кому удалось вернуться живыми. Ранее мы рассказывали историю Виктора Кукуюка о 109 днях плена.

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