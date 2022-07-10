Люди

Майже без їжі та води, з побоями та катуванням електричним струмом. Волонтер розповів про 88 днів у російському полоні

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 10 Липня 2022, 22:00

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