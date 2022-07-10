Майже без їжі та води, з побоями та катуванням електричним струмом. Волонтер розповів про 88 днів у російському полоні

Волонтер з Дніпра Ігор Талалай 88 днів перебував у російському полоні. Його били до напівсвідомості, не давали їсти та змушували ремонтувати бараки для нових полонених.

Як потрапив у полон

19 березня Ігоря затримали на блокпості біля Маріуполя, коли він намагався евакуювати чотирьох людей. У телефоні Ігоря окупанти знайшли кілька проукраїнських картинок. Його одразу кинули до підвалу.

— Військовим щось не сподобалося обличчя — воно було втомлене. Добу не спав, мало їв, — каже волонтер. Загарбники запитали, які люди сидять з ним у машині. Чоловік відповів, що не знає їх, просто евакуює.

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— Вони почали перевіряти телефон. У телефоні вони знайшли проукраїнську позицію. Там було кілька картинок “Слава Україні”, які я не встиг видалити й був відеоролик про Бандеру, — каже Ігор.

Пасажирів чоловіка відпустили, а його кинули до підвалу.

Далі був допит, погроза розправи. Погрожували прострілити коліна. Там були люди без шевронів з російськими прапорами на формі. І була поліція “ДНР”, і військові, — каже Ігор.

Катування у полоні

Окупанти не повірили, що Ігор волонтер й почали його катувати.

Били в тактичних рукавичках, лупцювали, особливо по тілу. По обличчю намагалися не бити. Під дих, по ногах, могли дубинкою по ногах вдарити, — каже чоловік.

На п’ятий день Ігоря разом з іншими затриманими перевезли до Донецька. Волонтер каже: там катували людей навіть за те, що говорили українською. Після чотириденних допитів Ігоря відправили у 120 колонію в Оленівці, відому як табір військовополонених.

Там, каже, спершу тримали у тісних камерах по 30 осіб, а потім у бараках.

— Вранці — долонька каші, трохи чаю. Чекаєш, поки зможеш попити, бо приносили на 150-200 людей літрів 20, інколи 40. Інколи не приносили, — каже Ігор.

Волонтер згадує: найгірше було, коли людей викликали на так званий поліграф. Це були тортури електричним струмом.

Приїздили до полонених і російські пропагандисти, про них знімали сюжет. Чоловік спеціально намагався потрапити в кадр. Так його побачила молодша сестра й почала розповідати про брата у соціальних мережах.

15 червня волонтера відпустили. У полоні Ігор схуд на 15 кілограмів. Стан його здоров’я задовільний, але після пережитого необхідна психологічна реабілітація.

Жахи полону пережили й бійці з Маріуполя. Раніше ми розповідали історії звільнених з полону захисників Азовсталі.

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