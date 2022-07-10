Почти без еды и воды, с побоями и пытками электрическим током. Волонтер о 88 днях в российском плену

Волонтер из Днепра Игорь Талалай 88 дней находился в плену. Его избивали до полуобморока, не давали есть и заставляли ремонтировать бараки для новых пленных.

Как попал в плен

19 марта Игоря задержали на блокпосту возле Мариуполя, когда он пытался эвакуировать четырех человек. В телефоне Игоря оккупанты нашли несколько проукраинских картинок и сразу бросили его в подвал.

— Военным почему-то не понравилось лицо — оно было уставшее. Сутки не спал, мало ел, — говорит волонтер.

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Захватчики спросили, что за люди с ним в машине. Мужчина ответил, что не знает их, просто эвакуирует.

— Они начали проверять телефон. В телефоне нашли проукраинскую позицию. Там было несколько картинок “Слава Украине”, которые я не успел удалить и был видеоролик о Бандере, — говорит Игорь. Пассажиров мужчины отпустили, а его бросили в подвал.

Дальше был допрос, угроза расправы. Угрожали прострелить колени.

— Там были люди без шевронов с российскими флагами на форме. И была полиция “ДНР”, и военные, — говорит Игорь.

Пытки в плену

Оккупанты не поверили, что Игорь волонтер, и начали его пытать.

Били в тактических перчатках, избивали, особенно по телу. По лицу пытались не бить. Под дых, по ногам, могли дубинкой по ногам ударить, — говорит мужчина.

На пятый день Игоря вместе с другими задержанными перевезли в Донецк. Волонтер говорит: там пытали людей даже за то, что говорили по-украински. После четырехдневных допросов Игоря отправили в 120 колонию в Оленевке, известную как лагерь военнопленных. Там, говорит, сначала держали в тесных камерах по 30 человек, а затем в бараках.

— Утром — ладошка каши, немного чая. Ждешь, пока сможешь попить, потому что приносили на 150-200 человек литров 20, иногда 40 воды. Иногда не приносили, — говорит Игорь.

Волонтер вспоминает: хуже всего было, когда людей вызывали на так называемый полиграф. Это была пытка электрическим током.

Приезжали к пленным и российские пропагандисты, о них снимали сюжет. Мужчина специально пытался попасть в кадр. Так его увидела младшая сестра и начала рассказывать о брате в социальных сетях.

15 июня волонтера отпустили. В плену Игр похудел на 15 килограммов. Состояние его здоровья удовлетворительное, но после пережитого ему нужна психологическая реабилитация.

Ужасы плена пережили бойцы из Мариуполя. Ранее мы рассказывали истории освобожденных из плена защитников Азовстали.

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