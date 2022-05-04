Мы продолжаем выполнять приказ — держать оборону: командир Азова рассказал о прорыве противника на Азовсталь

На Азовстали идут тяжелые бои, однако защитники Маруполя вышли на связь. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Он также подтвердил информацию, что россияне прорвались на территорию завода, однако подробности не рассказал.

А министр обороны России Сергей Шойгу поспешно отчитался, что Мариуполь – под полным контролем агрессора.

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В то же время, украинский Генштаб заявил: враг не смог установить полный контроль над заводом. Россияне штурмуют Азовсталь второй день. Накануне погибли две женщины.

Мариупольский гарнизон уже 70 дней один на один противостоит превосходящим силам противника. Сегодня, 4 апреля, почти сутки не было связи с украинскими защитниками.

Командир полка Азов подполковник Денис Прокопенко записал срочное обращение по поводу ситуации на Азовстали. Он рассказал, что уже второй день противник прорвался на территорию завода и идут тяжелые кровопролитные бои.

Денис Прокопенко говорит, что, несмотря ни на что, он благодарен всему миру и своим солдатам.

Я горжусь своими солдатами, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполя. Наши солдаты этого заслуживают.

Напоследок командир полка Азов подчеркнул, что, несмотря на все, украинские военные продолжают борьбу.

Ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ – держать оборону.

Ранее стало известно, что 156 человек удалось эвакуировать на контролируемую Украиной территорию. Их пришлось вытаскивать с помощью тросов.

Однако на территории Азовстали еще остаются 500 наших раненых бойцов и несколько сотен гражданских, которые два месяца скрываются на заводе от российских обстрелов.

В то же время российские оккупанты спешат к 9 мая, а потому то и дело накрывают всю Украину массовыми ракетными обстрелами. Читай, что известно о взрывах в разных уголках страны.